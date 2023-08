À la recherche d'un défenseur central, le Stade Rennais s'est renseigné sur Clément Lenglet, dont le transfert est bouclé ce mercredi.

Mercato Stade Rennais : Clément Lenglet va s'engager à Aston Villa

Les supporters du Stade Rennais y auront cru que quelques heures. Mardi, un intérêt du SRFC pour Clément Lenglet a vu le jour, et des discussions ont été entamées. Finalement, le défenseur central du Barça, prêté la saison dernière à Tottenham, va de nouveau s'engager sous la forme d'un prêt, cette fois à Aston Villa, selon la radio catalane RAC1 ce mercredi. Le joueur français de 25 ans va rester en Premier League, et tenter de s'imposer dans sa nouvelle équipe afin de revenir au Barça et essayer d'y rester la saison prochaine.

En ce qui concerne le Stade Rennais, c'est une piste prestigieuse qui s'envole. Mais Florian Maurice travaille sur d'autres dossiers, notamment celui menant à Davinson Sanchez où les négociations se poursuivent entre les différentes parties. Pour rappel, sans un départ d'Arthur Theate, il ne devrait pas y avoir d'arrivée au poste de défenseur central.

Florian Maurice cherche toujours une solution pour Flavien Tait

Si les mouvements se font ressentir dans le sens des arrivées ces dernières heures, des départs sont aussi à prévoir avant la fermeture du mercato estival. Avec l'arrivée de Fabian Rieder, Flavien Tait est clairement poussé dehors. La semaine dernière, en conférence de presse, Bruno Genesio avait reconnu que la situation était difficile pour son joueur.

"C’est une situation difficile à vivre, quand vous êtes joueur, vous souhaitez être sur le terrain. Maintenant, ça fait aussi partie d’une carrière et des éléments qu’on doit surmonter en espérant qu’on puisse trouver une solution pour lui assez rapidement." Reste à savoir si les dirigeants rennais parviendront à lui trouver un point de chute dans les prochaines heures. Plusieurs clubs européens, dont l'OL, sont intéressés par l'ancien angevin.