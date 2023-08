Le Stade Rennais accélère à trois jours de la fin du mercato. Un attaquant turc est tout proche de s'engager au SRFC pour 5 millions d'euros.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC renforce son attaque

Il ne reste plus beaucoup de temps au Stade Rennais pour finaliser son mercato. Après avoir renfloué ses caisses suite aux ventes de Jérémy Doku (60 millions d'euros), Lovro Majer (25 millions d'euros) et Lesley Ugochukwu (27 millions d'euros), les dirigeants du SRFC peuvent se permettre de débourser sur quelques pépites.

Au milieu, le club breton est déjà bien fourni, même si Bruno Genesio a confirmé une éventuelle arrivée à ce poste, sans forcément prendre en compte un départ de Flavien Tait. Côté défense, Arthur Theate est courtisé, mais ne semble pas décidé à quitter les Rouge et Noir. Reste l'attaque, un profil polyvalent est recherché. Et le Stade Rennais aurait déniché ce profil en Turquie.

Qui est Bertug Yildirim, en partance pour le Stade Rennais ?

Selon les informations de la presse turque, confirmées par Le Parisien, un attaquant est tout proche de s'engager au Stade Rennais. Il s'agit de Bertug Yildirim, un avant-centre turc de 21 ans sous contrat à Hatayspor jusqu'en juin 2026. Le joueur aurait d'ores et déjà annoncé son départ vers la France à ses coéquipiers. Le montant du transfert avoisinerait les 5 millions d’euros.

Le profil de Bertug Yildirim colle aux attentes du board rennais, qui recherche un joueur de surface, bon de la tête et buteur. Du haut de son mètre 91, l'international Espoirs turc a inscrit, la saison dernière, 6 buts et délivré 3 passes décisives en 30 apparitions entre Hatayspor et Antalyaspor, où il avait été prêté lors des six derniers mois. Comme une bonne nouvelle n'arrive pas seule, le Stade Rennais pourrait également faire venir un défenseur. Florian Maurice s’est positionné sur le défenseur de Tottenham, Davinson Sanchez, avec une offre de 9 millions d’euros.