C’est une bonne nouvelle pour Pablo Longoria. Le président de l'OM est désormais membre officiel du conseil de l'ECA, contrairement à John Textor.

Le communiqué officiel est tombé en début de matinée. Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a été élu membre du conseil de l'Association des clubs européens (ECA). Il intègre l'organigramme de l'association en compagnie de six nouveaux membres. Cette annonce intervient à la suite d'une réunion à Berlin, en Allemagne, où les dirigeants de clubs se sont réunis pour échanger des enjeux et de l'avenir du football européen.

La nomination de Pablo Longoria au conseil de l'ECA marque ainsi une étape importante pour le dirigeant espagnol. Ce dernier occupera à présent un poste stratégique et influent au sein de la gouvernance de cette association. Cette décision souligne aussi le rôle croissant de l'Olympique de Marseille sur la scène européenne, en dépit de son élimination précoce en Ligue des Champions. Juan Sartori, le vice-président de l’AS Monaco, a aussi intégré ce conseil. Les deux clubs français seront donc représentés à l’ECA. Ces nominations témoignent de l'importance croissante des clubs français dans les instances européennes du football.

John Textor a finalement retiré sa candidature

Par ailleurs, le nouvel homme fort de l'Olympique Lyonnais, John Textor, était également candidat pour intégrer le conseil de l'ECA. Mais il s'est finalement retiré de lui-même peu de temps avant le scrutin, selon des informations relayées par RMC Sport. En outre, la nomination de Michele Kang, responsable de la section féminine de l'Olympique Lyonnais, au conseil du football féminin de l'ECA renforce aussi la présence des écuries françaises au sein de cette organisation.

De son côté, l’arrivée de Pablo Longoria au sein du conseil de l'ECA permettra à l'OM de jouer un rôle actif dans les discussions et les décisions relatives au football européen. « Je suis très honoré de la confiance qu’accordent les clubs européens à ma personne et à notre club, l’Olympique de Marseille […] Je suis également très heureux que l’Olympique de Marseille puisse représenter les clubs français et européens au sein de l’une des principales instances du football », a déclaré le président de l’OM dans le communiqué publié sur le site officiel du club.