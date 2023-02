AS Monaco Mercato : Un gros départ officialisé par l'ASM

Publié par ALEXIS le 27 février 2023 à 18:50

Alors que Monaco a aligné 2 défaites en Ligue Europa et en Ligue 1, la semaine dernière, un dirigeant du club, proche du propriétaire, a rendu le tablier.

L’AS Monaco a officialisé le départ d'Oleg Petrov, vice-président du Conseil d’administration et représentant du club de la Principauté à l’ECA. Il a démissionné de ses fonctions après l’élimination de l’ASM par le Bayer Leverkusen en barrage de Ligue Europa (jeudi) et la défaite face à l’OGC Nice en Ligue 1, au stade Louis-II, dimanche (0-3).

« Dmitry Rybolovlev, Président de l’AS Monaco, a accepté la démission de M. Oleg Petrov », a communiqué le club du Rocher. Le dirigeant russe de 51 ans a été remplacé immédiatement dans l’organigramme des Monégasques.

« Le rôle de représentant du Club auprès des institutions européennes sera désormais assuré par Juan Sartori en sa qualité de Vice-président du Conseil d’administration de l’AS Monaco. Réuni ce jour, le Conseil d’administration a élu Ekaterina Sartori Rybolovleva, Vice-présidente. Membre depuis 2011, Ekaterina Sartori Rybolovleva accompagne les travaux du Conseil depuis maintenant près de 12 ans », a appris l’AS Monaco.

AS Monaco : Lambrecht et Morandi rejoignent le Conseil d’administration de l'ASM

Deux autres cadres du club font leur entrée au sein du Conseil d’administration comme nouveaux membres. Il s’agit de Ben Lambrecht, nommé Directeur général en décembre 2022, et de Stéphane Morandi, Conseiller du président Dmitri Rybolovlev (56 ans).

Oleg Petrov avait été nommé en février 2019, en remplacement de Vadim Vasilyev (57 ans). Il était très proche du milliardaire et propriétaire de l'AS Monaco, Dmitri Rybolovlev. Lors de sa nommination, ce boss des Asémistes avait déclaré : « Nous nous connaissons depuis presque 20 ans. Dans tous les postes qu'il a occupés, Oleg a toujours obtenu d'excellents résultats. Je suis convaincu qu'il dispose de toutes les qualités nécessaires pour réussir dans ses nouvelles fonctions de dirigeant du club. »