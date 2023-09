Nasser Al-Khelaïfi parviendra-t-il à convaincre Kylian Mbappé de signer une nouvelle prolongation avec le PSG ? Un ancien coach du club évoque son avenir.

Mercato PSG : Kylian Mbappé prêt à partir librement l’été prochain ?

Ces derniers jours, Fabrizio Romano a révélé que le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé sont en négociations pour une prolongation de contrat. Selon le journaliste italien, un accord pourrait être trouvé entre les deux parties pour un nouveau bail d’une courte durée, soit jusqu’en juin 2026, avec une clause spéciale permettant à l’attaquant de 24 ans de rejoindre le Real Madrid l’été prochain contre un certain montant.

Une information démentie par Jean-Michel Larqué, ancien joueur et entraîneur du PSG. Invité de l’émission "Rothen s'enflamme", l’homme de 75 ans pense que Mbappé n’a pas changé d’avis depuis sa lettre envoyée à la direction parisienne et va, par conséquent, quitter le club de la capitale à l’issue de la saison.

« Ce que je sais est que Mbappé a envoyé un courrier contractuel disant qu’il n’activait pas la prolongation. Et on a le Qatar, qui veut inventer une indemnité de transfert pour un joueur libre. Celui qui n’est pas clair est clair. La situation de Mbappé est claire, il a envoyé un courrier. On nous fait croire qu’il y a des négociations. Il a écrit qu’il ne voulait pas prolonger. Le PSG est à la rue », a expliqué Larqué sur les antennes de RMC. Une position que ne partage pas forcément Daniel Riolo.

Tout reste ouvert pour l’avenir de Kylian Mbappé

Pour Colinterview, Daniel Riolo s’est exprimé sur la situation de Kylian Mbappé. Contrairement à Jean-Michel Larqué, le journaliste de RMC pense que rien n’est à exclure dans ce feuilleton, même une prolongation avec le Paris SG. « Le PSG n’a pas vendu quand il devait le vendre. Mbappé, il y a des chances qu’il parte gratos, mais il y a peut-être une éventualité pour qu’il prolonge. Aujourd’hui, il n’y a plus rien à exclure. Donc tout est de nouveau positif », a lancé Riolo, qui assure que rien ne dit que le champion du monde 2018 ira forcément au Real Madrid s’il quitte Paris.

« Vinicius est complètement installé dans la position de Mbappé, il n’est pas exclu que le Real fasse péter la clause de Haaland et le recrute. Si ça se trouve, on ne verra jamais Mbappé au Real Madrid alors qu’on est convaincu de cela depuis des années », a ajouté l’éditorialiste.