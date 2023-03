Publié par Thomas G. le 23 mars 2023 à 12:40

Arrivé l'été dernier à Manchester City, l'attaquant norvégien Erling Haaland serait la priorité du Real Madrid pour l'été 2024.

Erling Haaland continue d’affoler les compteurs pour sa première saison avec Manchester City. Le cyborg norvégien de 22 ans pourrait battre des records en Angleterre et en Europe, lui qui a déjà inscrit 42 buts en 37 matches avec les Skyblues. L’ancien buteur du Borussia Dortmund n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s’adapter au championnat anglais. Son transfert est d’ores et déjà une réussite pour les Cityzens qui avaient réussi à battre le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG l’été dernier.

Néanmoins, les Merengues souhaiteraient toujours recruter Erling Haaland. Selon les informations du journal espagnol AS, le Real Madrid aurait prévu de passer à l’action en 2024 pour le buteur norvégien. Erling Haaland disposera d’une clause libératoire qui lui permettra de quitter Manchester City s’il le souhaite. Les Merengues seraient donc disposés à faire un nouveau transfert historique en enrôlant l’attaquant norvégien.

Real Madrid Mercato : Le plan du Real pour Erling Haaland

L’objectif du Real Madrid serait de faire signer Erling Haaland pour succéder à Karim Benzema en 2024. Les Merengues estiment que l’attaquant de Manchester City est le remplaçant idéal pour le Ballon d’Or 2022. De plus, Erling Haaland n'aura que 24 ans en 2024, l'international norvégien pourrait donc continuer sa progression en rejoignant la Casa Blanca.

L’éventuel transfert de l’attaquant norvégien pourrait être le plus cher de l’histoire. Selon les informations de AS, le Real Madrid devra débourser entre 220 et 240 millions d’euros pour s'offrir Erling Haaland. Les Merengues souhaiteraient rentrer dans une nouvelle ère galactique et l’international norvégien pourrait être la tête d’affiche de ce projet. Reste à savoir si Erling Haaland sera ouvert à l’idée de rejoindre le Real Madrid en 2024.