En marge du dossier du successeur de Laurent Batlles, John Textor a communiqué sur l’arrivée d’un nouveau membre au conseil d’administration d’OL Groupe.

OL : John Textor impatient de nommer le successeur de Laurent Blanc

La priorité de John Textor est le nouvel entraîneur de l’OL. Il cherche en effet un successeur à Laurent Blanc, dont l’équipe est dernière après quatre journées de championnat. Le président du club rhodanien multiplie les rendez-vous et entretiens avec des techniciens libres et d'autres sous contrat. Il est en quête un coach dont le profil correspond à ses aspirations. Toutefois, il rencontre des difficultés sur le terrain. Plusieurs entraîneurs inscrits en tête de liste ont repoussé son offre, notamment Thiago Motta et Graham Potter.

Malgré tout, le milliardaire américain poursuit sa prospection et les auditions. Les pistes les plus chaudes de ces dernières heures mènent à Julen Lopetegui et Olivier Glasner. L’Espagnol et l’Autrichien sont libres de tout engagement depuis leur départ respectif de Wolverhampton et de l’Eintracht Francfort. John Textor pourrait rapidement conclure un accord avec l’un de deux techniciens pour remplacer Laurent Blanc, après la trêve internationale. En tout cas, le patron de l’OL est impatient de nommer un nouvel entraîneur à Lyon.

Michele Kang fait son entrée au conseil d’administration, Durcesio Mello part

Avant l’arrivée du nouvel entraîneur des Gones, le club rhodanien a annoncé, via un communiqué, l’entrée officielle de Michele Kang au conseil d’administration d'OL Groupe. « OL Groupe annonce la cooptation de Mme Michele Kang, en remplacement de M. Durcesio Mello, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023 ».

Durcesio Mello est le président de Botafogo (Brésil), club de l’écurie Eagle Football. Il avait rejoint le CA de l’OL Groupe au moment du rachat par John Textor. Mais depuis un moment, il voulait rendre son siège. Pour rappel, Michele Kang a racheté l’OL féminin, mais il reste encore l’approbation officielle. Elle siégeait donc déjà au sein d'Eagle Football.