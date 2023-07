C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. L’OL Féminin vient d’infliger un terrible coup au PSG sur le marché des transferts.

En fin de contrat depuis le 30 juin passé avec le Paris Saint-Germain, Kadidiatou Diani avait menacé de « quitter le navire » si elle n'obtenait pas de « garanties » de la part de son club formateur. « Aujourd'hui, je suis sûre à 99% de ce que j'ai envie de faire et surtout d'où je veux aller l'année prochaine. Avant d'officialiser quoi que ce soit, il faut qu'il y ait quelque chose de concret, que je signe. J'attends d'être sûre à 100% », avait notamment confié l’attaquante de 28 ans dans une interview accordée à l’AFP, mercredi. Deux jours, l’internationale française a mis à exécution sa menace en quittant le club de la capitale pour passer chez le grand rival, l’Olympique Lyonnais.

Mercato PSG : Kadidiatou Diani fait ses adieux au Paris SG

Michele Kang, la nouvelle présidente de la section féminine de l’Olympique Lyonnais vient de frapper son premier très gros coup depuis sa prise de pouvoir. Après six années sous les couleurs rouge et bleu, Kadidiatou Diani, meilleure joueuse et meilleure buteuse de la dernière saison en D1 Arkema, quitte le Paris Saint-Germain pour s’engager en faveur de l’OL. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la protégée de Gérard Prêcheur a officialisé son départ de Paris.

« J’ai grandi avec le club avec humilité et détermination qui nous ont permis notamment de remporter un titre de championne de France et de deux Coupe de France. Bien que je ressens une grande tristesse en annonçant mon départ, je souhaite exprimer ma gratitude au PSG pour les moments inoubliables vécus avec le staff et tous les employés. C'est un nouveau chapitre qui commence, ce n'est pas un adieu, mais un simple au revoir », écrit notamment celle qui va enrichir davantage l’équipe de Sonia Bompastor la saison prochaine. Un grand coup de l’écurie de John Textor.