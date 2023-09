L’OL affronte l’AJ Auxerre ce vendredi (15h) en match amical. A cette occasion, deux joueurs majeurs des Gones devraient faire leur grand retour.

OL : Le retour de Lacazette et Lovren annoncés contre l'Auxerre

Dernier de la Ligue 1 avec un seul point, l’OL profite des deux semaines de trêve internationale pour se remettre la tête à l’endroit. Laurent Blanc et son équipe se préparent pour la suite du championnat. Même si l’entraineur est en passe d’être limogé, il poursuit son travail jusqu’à la dernière minute. Ainsi, lui et son équipe auront un match test ce vendredi après-midi contre Auxerre. Cette rencontre amicale devrait permettre à Laurent Blanc de faire des ajustements et de rectifier ce qui n’a pas marché lors des quatre premières journées de Ligue 1. Ce sera également l’occasion pour certains joueurs, en manque de rythme, de retrouver du temps de jeu avant la réception du Havre, le dimanche 17 septembre (20h45).

C’est le cas d’Alexandre Lacazette (32 ans). Exclu lors de la lourde défaite de l’Olympique Lyonnais face à Montpellier (1-4), il était suspendu. Il avait ainsi manqué les deux matchs contre Nice (0-0) et le PSG (1-4), avant la trêve. Concrètement, l’attaquant vedette des Gones n’a plus rejoué depuis le 19 aout, soit trois semaines. En plus du capitaine de l’OL, Laurent Blanc devrait enregistrer le retour de Dejan Lovren (34 ans). Selon les information de Olympique et Lyonnais, il va « pouvoir retoucher le ballon » ce vendredi face à l’AJA, après avoir repris l’entrainement la semaine dernière.

OL : Dejan Lovren se prépare pour sa première apparition en Ligue 1

D’après le média spécialisé, le staff technique de Lyon a programmé cette rencontre pour permettre au défenseur central « de retrouver des sensations aux côtés de son compatriote Duje Caleta-Car (recrue estivale), et aussi à Alexandre Lacazette de retrouver des jambes avant le Havre ». Pour rappel, Dejan Lovren avait été victime d’une lésion musculaire à la cuisse gauche en mai 2023. Il était revenu pendant la préparation estivale. Mais manque de pot pour lui, il avait rechuté le 14 juillet, lors du match amical contre le club néerlandais De Treffers.

Après plusieurs semaines passées en rééducation, le Croate a intégré le collectif de Lyon, mais il était trop juste pour figurer dans le groupe contre les Parisiens, dimanche dernier. En revanche, il devrait être prêt pour son premier match en Ligue 1 cette saison, contre le HAC au Groupama Stadium, dans 9 jours précisément.