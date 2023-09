Laurent Blanc peut souffler un bon coup, grâce la victoire de l’OL sur l’AJ Auxerre (Ligue 2) en amical, ce vendredi à Décines.

OL : Lyon s’impose face à Auxerre, Akouokou et Mama Baldé buteurs

L’OL était opposé à l’AJ Auxerre ce vendredi, dans le cadre d’un match amical. Après une semaine de préparation, Laurent Blanc a testé ses joueurs face au club de Ligue 2, comme annoncé. Il a procédé à une large revue d’effectif lors de la rencontre disputée en 3 périodes de 30 minutes chacune. Blessé depuis la mi-juillet, Dejan Lovren a affectivement rejoué, comme le confirme le média Olympique et Lyonnais.

Deux recrues estivales des Gones ont été décisives, selon la source. Il s’agit du milieu défensif ivoirien Paul Akouokou et l’avant-centre bissau-guinéen Mama Baldé, arrivés tous deux à Lyon dans les derniers instants du marché des transferts. Le troisième but de l’Olympique Lyonnais a été marqué par le Brésilien Jeffinho.

Laurent Blanc reste sous la menace d'un licenciement

Grâce à cette victoire, Laurent Blanc et son équipe vont poursuivre leur préparation, la semaine prochaine, avec un peu plus de confiance. Il faut rappeler que Lyon a remporté un seul match contre De Treffers Groesbeek, en amical, pendant toute la préparation estivale. Cette saison, Lyon est sur une série de 7 défaites et un nul, matchs amicaux et Ligue 1 confondus. Dernier du championnat après 4 rencontres disputées, l’OL affrontera le Havre AC, le dimanche 17 septembre (20h45), en clôture de la 5e journée de la Ligue 1.

Il est possible que Laurent Blanc ne soit plus l’entraineur du club rhodanien à cette date, car John Textor lui cherche un successeur en ce moment. Même s’il reste en poste jusqu’au match contre le club promu, son sort semble déjà scellé. « Est-ce que je suis menacé ? Quand un entraineur n’a pas de résultats, il est en danger. Donc après ce match, je ne suis pas dans une meilleure situation », avait-il admis lui-même, après la lourde défaite de son équipe contre le PSG (1-4), dimanche.