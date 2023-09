Après seulement quatre jours de championnat, le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique, va devoir gérer un gros souci au sein de son effectif.

PSG : Marco Asensio se blesse avec l’Espagne !

Arrivé librement au Paris Saint-Germain cet été en provenance du Real Madrid, Marco Asensio réalise déjà de très bons débuts sous ses nouvelles couleurs. Cependant, le milieu offensif de 27 ans vient d'être stoppé dans son élan ce vendredi soir. Appelé en sélection comme bon nombre de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Marco Asensio était titulaire dans le onze de Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, pour le match des éliminatoires de l’Euro 2024 contre la Georgie. Si la Roja a fait d’une bouchée la Georgie (7-1), avec notamment un triplé d'Alvaro Morata, le nouveau numéro 11 des Rouge et Bleu a dû quitter prématurément ses partenaires.

Marco Asensio souffrirait d'une contusion

Titulaire au coup d'envoi, Marco Asensio s'est blessé et n'a pas pu terminer la première période. Il a été remplacé peu avant la pause par l'attaquant de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, après être resté plusieurs minutes au sol. Victime d'un coup au pied, selon les informations du quotidien madrilène AS, Asensio ne connaît pas encore la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité, mais il pourrait souffrir d'une contusion.

L’attaquant formé à Majorque va passer des examens dans les prochaines heures et devrait connaître rapidement la durée de son indisponibilité. En cas de longue absence, il s'agirait d'un coup dur pour Luis Enrique et le Paris SG, tant l'ancien partenaire de Cristiano Ronaldo s'est montré convaincant depuis l'ouverture de la saison en Ligue 1, avec notamment 2 buts et 1 passe décisive en 3 matches.