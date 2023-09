Sorti su blessure jeudi soir lors de la rencontre entre la Georgie et l’Espagne, l’attaquant du PSG Marco Asensio va encore patienter avant de connaître le verdict sur son état de santé.

PSG : Nouvelles rassurantes pour Marco Asensio

Appelé en sélection pour la trêve internationale de septembre, Marco Asensio s’est blessé lors de la démonstration offensive de l’Espagne sur le terrain de la Georgie (7-1), à l’occasion des matches de qualification à l’Euro 2024. De passage en conférence de presse, le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, a été interrogé sur la situation de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Et selon le successeur de Luis Enrique, il semble que la blessure de l’ancien milieu offensif du Real Madrid ne soit pas quelque chose de très grave, même s’il vaudra attendre le résultat des tests médicaux de ce samedi. « Nous ne connaissons pas encore l’étendue de la blessure d’Asensio. Voyons comment cela évolue. Il ne me semble pas que ce soit grave. Dieu merci, il me semble que ce ne soit rien d’important, mais attendons », a déclaré Luis de la Fuente, qui refuse toutefois de prendre des risques avec Marco Asensio.

Marco Asensio forfait avec l’Espagne contre Chypre

S’il se montre rassurant pour la santé de Marco Asensio, le sélectionneur de l’Espagne préfère le préserver lors de la prochaine rencontre des qualifications à l’Euro 2024 contre Chypre. Le nouveau numéro 11 du Paris Saint-Germain sera forfait pour le match de mardi.

« Mais en tout cas, dans cette analyse qui est sûrement très prématurée, permettez-moi de dire qu’il sera peut-être difficile pour lui d’être prêt pour le prochain match mardi. Mais voyons, espérons que ce n’est pas important », a ajouté Luis de la Fuente dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Le Paris SG et son entraîneur Luis Enrique retiennent leur souffle à une semaine de la cinquième journée de Ligue 1 et la réception de l'OGC Nice au Parc des Princes, le 15 septembre.