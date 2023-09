Sollicité par de grands clubs en Europe, Elye Wahi a signé au RC Lens. Interrogé sur son choix, il a livré les confidences sur sa signature chez les Sang et Or.

Mercato : Elye Wahi ne voulait pas de Chelsea, Francfort a trop tardé

Elye Wahi a été l’un des joueurs les plus courtisés en France, pendant le dernier mercato d’été. En plus, il était sur les tablettes de grosses écuries, notamment Chelsea et l’Eintracht Francfort. Mais à la surprise générale, l’ancien buteur de Montpellier est resté en Ligue 1. « Chelsea, je ne voulais pas y aller pour y aller. Francfort, c’était chaud. Plus que Chelsea. J’ai parlé à l’entraîneur là-bas (Dino Toppmöller), il parle français, c’était important pour moi. Il fallait attendre le départ de Randal Kolo Muani (qui a signé au PSG le dernier jour du mercato)… Et attendre un départ pour venir, c’était trop compliqué », a-t-il expliqué dans L’Équipe.

Mercato RC Lens : Elye Wahi ne regrette pas son transfert au RCL

En Ligue 1, l’AS Monaco était également intéressé par le profil et les services d’Elye Wahi, mais sa préférence est allée au RC Lens. Les Artésiens se sont pourtant mis sur les rangs longtemps après les autres prétendants de la pépite. « Je me suis surpris moi-même. Mon premier objectif était de rester en France, donc je pense avoir fait le bon choix. Au tout départ, il n’y avait pas de clubs français, un peu Monaco seulement. Au fur et à mesure du temps, le RCL est venu et on a réussi à s’entendre. Je n’ai aucun regret », a raconté l’avant-centre de 20 ans.

Le RC Lens a déboursé 30 millions d’euros pour le transfert l’International Espoir français, par ailleurs auteur d’un doublé avec l’équipe de Thierry Henry, jeudi, contre le Danemark (4-1). Cependant, il n'a pas encore marqué de but avec le Racing Club de Lens.