RC Lens : Un premier verdict tombe pour Elye Wahi après Lyon !

Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens, a donné des nouvelles de son attaquant Elye Wahi, sorti sur blessure face à l’OL, dimanche soir, en clôture de la 24e journée de Ligue 1.

Elye Wahi blessé à l’épaule, Franck Haise rassurant

La 24e journée de la Ligue 1 s’est refermée ce dimanche soir sur la large victoire du RC Lens contre l’Olympique Lyonnais (3-0), au Groupama Stadium. Auteur du deuxième but des Sang et Or, Elye Wahi est sorti sur blessure suite à un tacle de Duje Caleta-Car et une chute sur son épaule.

Il a été remplacé par Wesley Saïd à la 78e minute. La recrue la plus chère de l’histoire du RC Lens « s’est fait une petite entorse acromio-claviculaire, ça n’a pas l’air, au moment où l’on se parle, très inquiétant, mais il vaudra mieux le voir avec 24 heures de repos », a déclaré Franck Haise sur Prime Vidéo.

Franck Haise félicite Elye Wahi pour son match

Recruté pour 35 millions d’euros en provenance de Montpellier HSC lors du mercato estival passé, Elye Wahi semble avoir enfin digéré son transfert. En pleine confiance, l’international espoir français a enchainé avec un troisième but consécutif en Ligue 1, dimanche soir, face à l’Olympique Lyonnais. En conférence de presse, Franck Haise a salué la prestation de son buteur de 21 ans.

« Je suis content qu’il enchaîne. On a eu souvent cette conversation depuis plusieurs mois. J’ai vu le travail qu’il faisait, l’investissement qu’il mettait depuis un bon moment. On aimerait tous que ça marche tout de suite, mais parfois, cela met un peu de temps. Il a la juste récompense de son travail, de ses efforts, de son investissement », a félicité l’entraîneur lensois.