Écarté des terrains depuis juin 2022 après une rupture d'un ligament croisé, un gardien du RC Lens va mieux. Il a donné de ses nouvelles dans la presse.

RC Lens : Wuilker Farinez se sent de mieux en mieux

Les montagnes russes. Blessé depuis juin 2022 après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Wuilker Farinez a donné de ses nouvelles. Présent pour accompagner la sélection vénézuélienne aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, il s'est entretenu avec les médias locaux : « Dieu merci, je me sens bien, je travaille et je récupère après une blessure assez grave et je pense que les sensations sont très positives ». Une déclaration qui va faire chaud aux coeur aux supporters lensois, bien que le portier n'ait pas encore annoncé son retour. D'ailleurs, aucune date n'a été donnée pour une reprise sur les terrains de football.

Wuilker Farinez avait été opéré avec succès en janvier dernier, après des premières évaluations inquiétantes un mois auparavant. Il est toujours sous contrat avec le RC Lens, jusqu'en juin 2024. Interrogé sur son cas durant l'intersaison, Franck Haise a demandé de la patience. « Il fait son renforcement, il alterne un peu le travail avec Vincent Lannoy en individuel et de temps en temps des débuts d’échauffements spécifiques avec nos 3 autres gardiens » déclarait l'entraîneur du RCL à travers des propos rapportés par Lensois.com. Son retour est espéré pour épauler Brice Samba, l'actuel numéro 1 dans les buts.

Le RC Lens apporte son soutien au Maroc, victime d'un séisme

Comme de nombreux clubs français, le RC Lens a envoyé un message de soutien au peuple marocain. Celui-ci a été victime d'un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, touchant Marrakech et ses alentours. Au moins 820 personnes ont trouvé la mort, 672 sont blessées selon le ministère de l'Intérieur français.

Parmi les blessés, « 205 sont dans un état grave », rapporte Franceinfo. « Alors que le stade Bollaert-Delelis accueillera sa sélection nationale mardi soir, le Racing a une pensée fraternelle pour le Maroc, touché par un terrible séisme. Le club transmet ses pensées aux nombreuses familles endeuillées et apporte son soutien aux secouristes déployés » a ainsi écrit le club artésien sur son compte X.