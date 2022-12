RC Lens : La saison est terminée pour Wuilker Farinez au RCL

Publié par Jules le 19 décembre 2022 à 16:50

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Wuilker Farinez ne connaît pas une saison facile avec le RC Lens, lui qui est blessé depuis juin 2022.

Depuis le début de la saison, Wuilker Farinez n'a pas pu disputé le moindre match avec le RC Lens. En effet, le portier vénézuélien s'était blessé en toute fin de saison dernière. Une rupture des ligaments croisés qui, comme toujours avec ce type de blessures, est très compliqué à guérir. À cause de cela, le gardien de but de 24 a perdu sa place de numéro 1 en puissance au profit de Brice Samba, arrivé cet été dans le Pas de Calais, et qui affiche un très bon niveau avec le Racing Club de Lens depuis qu'il garde les cages artoises.

Le RC Lens, qui est à la recherche de jeunes talents pour sa défense, et qui s'intéresse notamment à un central de l'ASSE, devra encore attendre pour retrouver Wuilker Farinez. En effet, le portier du RCL, qui ne devait pas retrouver les pelouses avant la deuxième moitié de saison, pourrait ne pas participer à la saison des Sang et Or, la faute à une blessure qui traîne et qui tarde vraiment à se soigner pour le jeune vénézuélien qui avait montré de belles choses lors de ses apparitions avec le Racing.

Dans un communiqué publié aujourd'hui par le RC Lens, le club fait le point sur l'état de santé de Wuilker Farinez, et les nouvelles ne sont pas très bonnes pour lui. Alors que sa saison n'a jamais vraiment commencé avec le RCL, elle est déjà terminée selon le club de l'Artois. "Si, après six mois de soins et de travail, l’évolution articulaire est on ne peut plus satisfaisante, celle neurologique reste insatisfaisante. Ainsi, une chirurgie complémentaire de compensation est programmée courant janvier, une étape importante qui met d’ores et déjà un terme à la saison 2022-23 de 'Wuilk'." Une terrible nouvelle pour le portier du RC Lens qui va donc devoir prendre son mal en patience et travailler très dur pour retrouver le niveau qu'il affichait avant cette grave blessure.