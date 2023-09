Le très courtisé Bruno Guimaraes ne devrait pas quitter Newcastle United F.C. l'hiver prochain et encore moins l'été qui va suivre. La direction de son club prépare une offre gigantesque pour le sécuriser.

Mercato : Bruno Guimaraes, Newcastle United F.C. va verrouiller la porte !

Bruno Guimaraes, la pépite brésilienne de Newcastle United F.C, fait l'objet de convoitises de la part des plus grands clubs du monde, suite à ses deux saisons exceptionnelles passées sous les couleurs du club anglais. De Liverpool FC, Chelsea et même le Real Madrid, son nom circule sur la liste des recruteurs pour les prochains mercato.

Alors que de nouvelles offres pourraient se profiler dans les mois à venir, la direction des Magpies aurait élaboré un plan assez dissuasif pour éloigner les prétendants de l'ancien joueur de l'OL. Que ce soit le Real Madrid ou même Liverpool qui évolue dans le même championnat que Newcastle United F.C, le club du PIF ne compterait pas se laisser faire sur ce dossier, loin de là.

D'après les informations du quotidien britannique The Telegraph, le club de St James' Park serait prêt à proposer à Bruno Guimaraes l'un des salaires les plus généreux de l'équipe dans le but de le convaincre de prolonger son contrat.

Newcastle United F.C. est disposé à lui offrir un impressionnant salaire d'environ 140 000 euros par semaine, ce qui ferait du joueur de 25 ans l'un des mieux rémunérés de l'effectif. Les négociations pour la prolongation du contrat de Bruno Guimaraes sont d'ailleurs déjà en cours depuis plusieurs mois et selon le média britannique, elles évoluent dans la bonne direction.

De plus, une clause libératoire fixée à 116 millions d'euros pourrait être intégrée dans le prochain contrat de Guimaraes avec Newcastle.