L'avenir de Nicolas Pépé s'éclaircit. Après un prêt concluant à l'OGC Nice, l'attaquant d'Arsenal FC a signé en Turquie. Découvrez son nouveau contrat.

Mercato Arsenal FC : Nicolas Pépé transféré à Trabzonspor

La carrière de Nicolas Pépé prend un nouveau tournant. Après avoir tenté de rebondir à l'OGC Nice, l'attaquant franco-ivoirien s'est engagé avec Trabzonspor. Le champion de Turquie 2022 a donné de bonnes nouvelles sur son compte X, montrant le joueur en train de signer son nouveau contrat. Courtisé par Besiktas, Nicolas Pépé aura donc tenu en haleine les spécialistes de football jusqu'au bout.

Les derniers détails de son bail sont tombés, et le journaliste Fabrizio Romano révèle un accord d'un an plus une année en option. Poussé vers la sortie par Arsenal FC, l'international ivoirien avait été libéré de son contrat il y a quelques jours. Les supporters de Trabzonspor sont gâtés puisqu'un deuxième renfort a également été officialisé.

Trabzonspor enrôle aussi un deuxième attaquant

Si le marché des transferts est fermé en France, il est ouvert jusqu'au 15 septembre en Turquie. Trabzonspor l'a bien compris et, après Nicolas Pépé, s'est offert un deuxième renfort en attaque. D'après les indiscrétions de L'Équipe, le club a signé Paul Onuachu. Cible prioritaire du FC Metz, l'avant-centre nigérian a finalement opté pour la Turquie. Acheté 18 millions d'euros par Southampton en janvier dernier, il arrive sous la forme d'un prêt.

De son côté, Arsenal n'est pas dans un grand jour. Si les Gunners sont bien dans la course au titre en Premier League (5ème à 2 points du leader, après 4 journées), l'équipe féminine a été éliminée en Ligue des Champions. À la surprise générale, c'est le Paris FC qui a été son bourreau lors du premier tour de qualification (3-3, 4-2 TAB). Un véritable exploit pour les filles de Sandrine Soubeyrand, qui affrontaient l'un des demi-finalistes de la dernière édition.