Alors que l'OM a longtemps cherché un attaquant de renom ces dernières années, le club phocéen a manqué un gros transfert à 80 millions d'euros.

Mercato OM : Nicolas Pépé et son transfert avorté à Marseille

Nicolas Pépé a bien failli être un joueur de l'OM il y a quelques années. En 2016, après une éclosion remarquée au SCO d'Angers, les dirigeants marseillais de l'époque décident d'entamer les discussions avec le club angevin pour recruter Nicolas Pépé. Rapidement, un accord est trouvé, et les agents de l'ailier ivoirien sont en route pour Marseille. Mais une fois arrivés là-bas, les choses ne se passent pas vraiment comme prévues, d'après les dires du principal intéressé sur la chaîne Youtube Colininterview.

"Mes agents sont dans le train pour aller à Marseille et négocier le contrat. Pendant qu’ils étaient dans le train, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Quand ils arrivent à Marseille dans le bureau, ils leur disent : 'c’est mort'. Ils leur disent qu’Angers a demandé un peu plus, ils disent : 'nous on était basé sur un budget, on avait dit tant, ils avaient accepté et au dernier moment vous avez augmenté'." Un scénario difficile à digérer pour l'ancien joueur du LOSC.

Nicolas Pépé voulait signer à l'OM

Quand il a appris que l'Olympique de Marseille s'était positionné sur lui, il a eu des étoiles dans les yeux. Âgé de 20 ans à l'époque, Nicolas Pépé se voyait déjà fouler la pelouse du Vélodrome au moment où les deux clubs ont trouvé un accord sur son transfert. Si la déception a été grande lorsqu'il a su que le SCO avait fait capoter l'opération en demandant une somme plus élevée au dernier moment, l'ailier ivoirien n'a pas baisser les bras pour autant.

"Sur le coup, j’étais dégoûté et je me demande ce qu’ils ont fait, rembobine Nicolas Pépé. Quand on m’a parlé de Marseille, une opportunité de fou, j’ai dit oui tout de suite. Ça a capoté mais je ne l’ai pas pris en mode : ils m’ont tué une opportunité’. J’ai continué à bosser en me disant qu’il y aurait peut être une autre opportunité et Lille est arrivé en fin de saison." Un bon état d'esprit qui lui a donné raison puisque son aventure au LOSC lui a permis de passer un cap dans sa carrière et de s'offrir un titre de champion de France.