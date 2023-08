Non conservé par l'OGC Nice, Nicolas Pépé a retrouvé Arsenal cet été. Le club anglais a cru le transférer en Turquie, mais il a refusé.

Mercato OGC Nice : Nicolas Pépé refuse de rejoindre Besiktas

Après une saison en demi-teinte à l'OGC Nice, Nicolas Pépé peine à se relancer. L'attaquant franco-ivoirien n'est plus désiré par Arsenal, qui l'a récupéré après son prêt en France. Le club anglais souhaite s'en débarasser au plus vite, et ce malgré ses 6 passes décisives en 19 matchs de Ligue 1 lors du dernier exercice. Faute de lui trouver un nouveau club, les Gunners pensent à résilier son contrat depuis 2 semaines d'après Foot Mercato. Mais pour le moment, le joueur de 28 ans est toujours sous contrat jusqu'en juin 2024.

Une destination s'était pourtant dégagée ces derniers jours. D'après RMC Sport, Besiktas voulait bien le signer en vue de la nouvelle saison. Le club, champion de Turquie pour la dernière fois en 2021, espérait l'obtenir libre de tout contrat. Tout dépendait de la volonté d'Arsenal et de Pépé. La réponse du principal intéressé est tombée ce dimanche. L'ancien Lillois a refusé les avances de Besiktas d'après le journaliste Loïc Tanzi.

Nicolas Pépé proche d'être libéré par Arsenal

Le refus de Nicolas Pépé rajoute des bâtons dans les roues d'Arsenal. Il n'est pas impossible que Stan Kroenke, le président du club anglais, décide de le libérer en accord avec le coach Mikel Arteta. Certes, les Gunners ne récupéreraient aucune indemnité de transfert. Mais son salaire, estimé à 3,26 millions d'euros par an selon Foot Mercato, pèse sur les finances du club. Étant indésirable, il ne devrait donc pas faire long feu en Angleterre.

Mais alors, où jouera-t-il ? Pour le moment, Nicolas Pépé reste un joueur d'Arsenal. À l'heure actuelle, les Gunners espèrent qu'un autre club voudra bien payer une somme d'argent pour le joueur. Celui-ci est désormais estimé à 18 millions d'euros d'après Transfermarkt. Reste à savoir combien de temps les dirigeants sont prêts à attendre, et si une nouvelle équipe se manifestera pour Nicolas Pépé. Son avenir reste très flou ce dimanche.