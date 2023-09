Samedi, Pierre-Emerick Aubameyang a reçu un énorme coup avec le Gabon, une nouvelle qui, paradoxalement, donnera le sourire à Marcelino, le coach de l’OM.

Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang éliminé pour la CAN 2024

Malgré la présence de la star de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, titularisé à la pointe de l’attaque aux côtés de l’ancien stéphanois Denis Bouanga, l’équipe nationale du Gabon entraînée par le Français Patrice Neveu a été battue par la Mauritanie (2-1), samedi, en éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique. Le Gabon a été rapidement réduit à dix après l’expulsion de son gardien pour un coup de coude sur un joueur (5e). Hemeya Tanjy (30e) et Aboubakar Kamara (42e) ont ensuite marqué pour la Mauritanie, tandis que Didier Ndong a réduit la marque en toute fin de match (90e+1).

Ce revers empêchera donc les Panthères et Aubameyang de participer à la CAN, qui se tiendra en Côte d’Ivoire en janvier et février 2024. Un énorme revers pour l’ancien avant-centre d’Arsenal dont la popularité est mise à mal pour son soutien à l’ancien président Ali Bongo Odimba lors des dernières élections. Cependant, cette élimination du Gabon est une bonne nouvelle pour l’OM et son entraîneur Marcelino.

L’Olympique de Marseille pourra compter sur Aubameyang en janvier

Avec sept points, le Gabon termine à la troisième place du groupe I à trois longueurs de la Mauritanie et ne verra pas la phase finale de la prochaine CAN. Une grande déception pour le natif de Laval, mais une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui conservera sa recrue phare de l’été dans l’effectif de Marcelino durant l’hiver prochain. Arrivé librement, Pierre-Emerick Aubameyang s'est offert un doublé contre le Panathinaikos, à l’occasion de la seconde manche du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, mais cela n’a pas empêché l’OM de se faire éliminer de la compétition.