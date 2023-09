À peine le mercato estival terminé que l’OM se projette vers l’avenir. L’entraîneur Marcelino a même déjà identifié sa prochaine cible en Espagne.

Mercato OM : Marcelino vise l’un de ses anciens joueurs à l’Athletic Bilbao

Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est réputé pour sa capacité à réaliser des transferts astucieux et économiques. Le dernier mercato estival de l’OM n’a pas exception à cette règle, avec l’arrivée de neuf nouvelles recrues qui ont rejoint l'effectif marseillais. Toutefois, la direction de l'OM ne se repose pas sur ses lauriers et se projette déjà sur la prochaine fenêtre de transferts, avec un objectif précis, celui d’attirer un nouveau piston gauche polyvalent.

Et pour atteindre cet objectif, Pablo Longoria se tourne une nouvelle fois vers l'Espagne, où il entretient un réseau bien établi. En effet, selon les dernières informations du média espagnol Todofichajes, l'OM suit de près la situation d'Iker Muniain à l'Athletic Bilbao. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Marcelino, le nouvel entraîneur de l'OM, qui a déjà eu l'occasion de travailler avec le joueur de 30 ans lorsqu'il officiait encore à Bilbao. Les deux hommes partagent une estime mutuelle, ce qui renforce l'intérêt de Marcelino pour Muniain.

Iker Muniain, une cible accessible pour l’Olympique de Marseille

Par ailleurs, la situation contractuelle d'Iker Muniain constitue un élément clé dans ce dossier. Le contrat du milieu offensif avec l'Athletic Bilbao expire en juillet 2024, cela signifie que dès janvier prochain, le joueur sera libre de négocier avec d'autres clubs en vue d'un possible transfert. L'OM souhaiterait ainsi profiter de cette opportunité pour recruter Muniain à des coûts relativement faibles, ce qui correspond parfaitement à la politique d'acquisition de Pablo Longoria.

Iker Muniain possède aussi une expérience solide en Liga et en équipe nationale. Sa polyvalence, capable d’évoluer au poste de piston gauche et droit, lui permettra certainement de renforcer les couloirs de l'OM, offrant ainsi à Marcelino une option de plus pour mettre en place son style de jeu offensif. Reste à savoir si les Marseillais passeront à l’offensive pour sa signature. Il faudra attendre le mercato de janvier pour en être fixé.