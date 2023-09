Présent ce lundi en conférence presse à la veille du match Allemagne-France, Antoine Griezmann a adressé un clin d’œil au stade Vélodrome de l’ OM.

OM : Antoine Griezmann met le stade Vélodrome à l’honneur

L’Équipe de France affronte ce mardi l’Allemagne en match amical, à Dortmund. À la veille de cette rencontre, le vice-capitaine des Bleus, Antoine Griezmann, s’est présenté pour la deuxième fois de suite face aux médias à la place de Kylian Mbappé. L’attaquant français est très motivé à affronter la Mannschaft, une équipe qui lui évoque des moments exceptionnels.

En effet, Antoine Griezmann a partagé ses sentiments à l'approche du match amical, en rappelant que son plus beau souvenir en sélection remontait au match France-Allemagne lors de l’Euro 2016. L’attaquant de l’Atlético Madrid a qualifié ce match de son "premier plus beau souvenir en sélection", ce qui démontre à quel point cet événement a marqué sa carrière.

Le fait que le match ait eu lieu au Vélodrome, le stade mythique de l’OM réputé pour son ambiance extraordinaire, a sans aucun doute contribué à faire de cette expérience un moment inoubliable. La qualification pour la finale de l'Euro, qui a suivi cette victoire mémorable face aux Allemands, ajoute aussi une dimension particulière à ce souvenir. "C’est vrai que c'est mon premier plus beau souvenir en sélection, au Vélodrome, avec un stade plein et une qualification pour la finale. Exceptionnel", a-t-il indiqué

Antoine Griezmann lâché un indice sur sa future destination

Poursuivant, Antoine Griezmann a évoqué la rivalité historique entre l'Équipe de France et celle de l'Allemagne, soulignant que les rencontres entre les deux équipes étaient des "gros duels" remplis d'intensité et d'enjeux importants. Cette rivalité a une longue histoire, marquée par des matchs mémorables et des moments historiques pour le football européen."Ce sont des matches qu'on rêvait de vivre petit. Je n'en manquais pas un ! Je ne voulais pas aller dormir."

Ces mots révèlent à quel point le joueur de 32 ans était passionné par le football depuis son jeune âge et combien il était déterminé à être présent pour ces grosses affiches du football. Il est intéressant de noter qu’Antoine Griezmann reste un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Cet attachement au club présidé par Pablo Longoria suscite alors diverses spéculations sur son avenir en l’annonçant régulièrement vers un transfert à l’OM.

Mais le natif de Mâcon, courtisé par plusieurs clubs étrangers, a déjà une idée précise pour la suite de sa carrière. Il rêve de rebondir un jour aux États-Unis en Major League Soccer. Cette volonté reste intacte jusqu'ici." J'ai une famille, et poursuivre ma carrière en MLS est mon objectif principal", a-t-il assuré.