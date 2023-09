Au coeur d’une vive polémique sur son utilisation au PSG par Luis Enrique, le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz a fait la lumière sur sa situation.

Luis Enrique critiqué en Espagne pour Fabian Ruiz

Auteur d’excellentes prestations avec la sélection espagnole sous les ordres de Luis de la Fuente, Fabian Ruiz s’éclate loin du Paris Saint-Germain, où il n’est pas considéré comme un premier choix par Luis Enrique. Pour la presse espagnole, son utilisation par l’entraîneur parisien est une grande injustice. « Des prestations qui donnent tort à Luis Enrique, parce que c’est difficile de comprendre le peu d’importance qu’il a dans son club », s’indigne Relevo, alors que Marca va plus en écrivant dans ses colonnes : « Fabian, placardisé par Luis Enrique, principal soldat de Luis de la Fuente et invaincu avec l’Espagne. » Toujours dans la même veine, le quotidien madrilène AS précise que « ce n’est pas le supporter espagnol qui doit faire plus confiance à Fabian Ruiz, c’est Luis Enrique. C’est incompréhensible que l’Andalou chauffe le banc au PSG. » Face à la polémique, le joueur de 27 ans est sorti du silence.

Fabian Ruiz respecte les décisions de Luis Enrique

Si Sergio Ramos a préféré partir pour ne pas avoir à supporter une collaboration malsaine avec Luis Enrique, Fabian Ruiz est quant à lui resté pour tenter de faire changer d’avis à son compatriote concernant son niveau. Mais cela semble ne pas être le cas puisque le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain ne donne pas l’impression de vouloir compter sur l’ancien milieu de terrain du Napoli. De retour avec l’Espagne en mars dernier, après une mise à l’écart qui dure depuis l’élimination face à l’Italie en demi-finale de l’Euro 2021, Ruiz n’a eu son salut que grâce au remplacement d’Enrique par Luis de la Fuente.

De passage en conférence de presse ce lundi, le partenaire de Kylian Mbappé a assuré qu’il n’avait aucun ressentiment contre l’ancien coach du FC Barcelone. « Les entraîneurs prennent leurs décisions. Il a pris la décision de ne pas m'appeler et je l'ai respectée. Je suis très heureux et très content d'être de retour ici. Je suis fier de représenter mon pays et j'espère continuer à revenir, ce qui est un plaisir pour moi », a déclaré Fabian Ruiz.