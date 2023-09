Décidément, les stars parties cet été ont gardé une dent contre le PSG. Après Lionel Messi et Neymar, c’est Sergio Ramos qui vide son sac.

Mercato PSG : Sergio Ramos dévoile les raisons de son départ

Après Neymar, qui dit avoir vécu l’enfer dans la capitale avec Lionel Messi, Sergio Ramos semble lui aussi peu marqué par les deux années passées sous le maillot du Paris Saint-Germain. Dans des propos rapportés par le journal AS, le défenseur central de 37 ans est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à refuser la prolongation de contrat offerte par Nasser Al-Khelaïfi. Et le nouveau joueur du FC Séville assure que le manque de philosophie ne l’a pas encouragé à poursuivre l’aventure chez les Rouge et Bleu.

« Au PSG, j’avais eu l’occasion de continuer, mais à cause de sensations ou d’autres choses, tu penses que le cycle est fini. Ce n’est pas une question de contrat, d’argent, ni d’années, c’est une question sportive, de mentalité, de philosophie, de sentiments, et je pensais que c’était à Séville que j’allais retrouver tout ça », a déclaré Sergio Ramos lors de sa présentation officielle devant les médias. Des propos qui contredisent la première version du joueur sur la principale raison de son départ de Paris.

Luis Enrique, la vraie raison du départ de Sergio Ramos ?

S’il semble aujourd’hui mettre en cause le manque de philosophie pour justifier son départ du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos avait pourtant laissé entendre que la nomination de Luis Enrique sur le banc était à la base de son refus de prolonger dans la capitale française. En effet, quelques semaines après son départ, l’ancien emblématique capitaine du Real Madrid avait « liké » une publication indiquant sur Twitter qu’il avait préféré partir lorsqu’il a appris que c’est son ancien sélectionneur qu’il allait remplacer Christophe Galtier au poste d’entraîneur du PSG.

Annoncé en Arabie saoudite, au Qatar et aux États-unis, Sergio Ramos a fait le choix de revenir dans son club formateur, non sans avoir présenté ses excuses aux supporters pour son comportement du passé, lorsqu’il évoluait au Real Madrid. « Depuis que je suis arrivé, j'ai remarqué beaucoup d'affection de la part des supporters de Séville, je veux les remercier en personne. Je me suis excusé auprès des supporters qui ont pu estimer que j’avais eu des gestes qui n'étaient pas corrects. La jeunesse fait faire des erreurs. J'espère qu'ils sauront me pardonner. Maintenant nous sommes tous ici pour défendre ce club, nous sommes tous dans le même bateau », a indiqué l’ancien numéro 4 du Paris SG.