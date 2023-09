Malgré la pression du PSG, Kylian Mbappé a été réintégré sans prolonger son contrat. Laissant toujours planer la menace d’un départ libre en fin de saison.

Mercato PSG : Kylian Mbappé, seul maître de son avenir

Présent sur le plateau de La Chaîne L'Équipe, Damien Degorre a fait le point sur la situation de Kylian Mbappé. Réintégré dans l’équipe principale de Luis Enrique après plusieurs semaines de mise à l’écart pour son refus de prolonger son contrat, qui expire le 30 juin prochain, l’attaquant de 24 ans n’a pas encore paraphé un nouveau bail. Malgré des discussions avec les dirigeants parisiens, Mbappé reste maître de son destin et pourrait même réserver une surprise au PSG. Pour le journaliste sportif, il faut surtout se « méfier » d’un joueur qui est parvenu à se placer au dessus du club.

« Début juillet, Mbappé avait trois semaines pour prolonger ou partir. On est début septembre, il n'a pas prolongé et il est toujours là et il va peut être partir libre. Ce que j'ai vécu avec Mbappé me fait dire qu'il faut se méfier. Quand bien même lui dirait 'j'ai envie de partir', il l'a déjà dit à plusieurs reprises par le passé et ça ne l'a pas empêché de rester. Donc concernant son avenir, je suis plutôt prudent. Il a montré qu'il est plus fort que le club. Il fera ce qu'il voudra au final », a déclaré Damien Degorre. De son côté, le Paris SG reste optimiste dans ce dossier désormais pris en main par son président.

Nasser Al-Khelaïfi en première ligne pour Kylian Mbappé

En effet, selon les informations divulguées ces dernières heures par le média Relevo, Nasser Al-Khelaïfi est clairement monté en première ligne dans le dossier Kylian Mbappé. Dans ce dossier éminemment important pour le champion de France en titre, l’homme d’affaires qatari tente de convaincre le capitaine de l’équipe de France de signer un nouveau contrat afin d’éviter un départ libre l’été prochain.

« Avec Mbappé, il s'est clairement positionné. Il était toujours calme, il savait que tout allait s'arranger. C'est un très bon juge du temps et à la fin il a obtenu ce qu'il voulait », a notamment confié un agent français qui a négocié à plusieurs reprises avec le patron des Rouge et Bleu. Reste maintenant à savoir si Al-Khelaïfi parviendra à convaincre Mbappé de revoir ses plans d’avenir avec le Real Madrid.