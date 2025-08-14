Mercato Barça : Une excellente nouvelle tombe pour le FC Barcelone

Le FC Barcelone peut enfin souffler dans un mercato déjà difficile et à l’approche du début de la nouvelle saison. Alors que le club blaugrana était privé de gardien en vue de la reprise, une décision officielle de LaLiga change la donne à quelques heures du choc contre Majorque.

Mercato Barça : Un gardien enfin disponible pour le FC Barcelone

Le temps pressait pour le Barça. Avec la blessure longue durée de Marc-André ter Stegen et l’absence d’inscription de ses nouvelles recrues, le club se retrouvait dans une situation critique avant de défier Majorque. Mais ce mercredi, un communiqué a mis fin à l’incertitude.

« Le FC Barcelone informe que la Commission Médicale de LaLiga a jugé que la blessure du joueur Marc-André ter Stegen répond aux critères à long terme établis par la réglementation en vigueur. Le Club procédera demain à la formalisation immédiate de l’inscription du joueur Joan García », annonce la direction.

Joan Garcia, prêt pour la Liga

Cette validation administrative permet à Joan Garcia de rejoindre officiellement l’effectif en championnat. Un soulagement pour Hansi Flick et son staff, qui redoutaient de débuter sans gardien confirmé. Recruté cet été, Garcia est promu numéro un dans les buts catalans. Désormais inscrit, il sera disponible dès la première journée, du championnat.