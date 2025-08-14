Mercato PSG : Gonçalo Ramos lâche une bombe sur son avenir

Durée de lecture : 2 minutes
Gonçalo Ramos, attaquant du PSG
© Photo de Gonçalo Ramos au PSG
Afficher l’index Masquer l’index

Gonçalo Ramos est au cœur des rumeurs mercato du PSG cet été. Alors qu’il est annoncé sur le départ, l’attaquant portugais a profité de son entrée réussie contre Tottenham lors du sacre en Supercoupe, pour mettre fin au suspense sur son avenir au Paris Saint-Germain

Mercato PSG : Une soirée de rêve pour Gonçalo Ramos, qui change tout

Le Paris Saint-Germain a débuté sa saison sur un nuage. Face à Tottenham, les Parisiens ont offert un scénario haletant : un nul 2-2 arraché avant de s’imposer aux tirs au but (4-3). Au cœur de cette soirée, les nouvelles recrues, comme Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, ont immédiatement montré leur valeur. 

Lire aussi : Mercato PSG : Une incroyable info tombe pour Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos, figure offensive de cette rencontre et auteur du but égalisateur du Paris Saint-Germain, n’a pas manqué de saluer leurs performances : « C’est super pour Chevalier, c’est super pour Zabarnyi de voir dès le premier match qu’on est là pour gagner au PSG », a lancé l’international portugais. 

Un avenir scellé au Paris SG

Interrogé sur son futur, Ramos a dissipé les doutes : « Moi ? J’ai le même regard que toujours, je suis prêt pour être là quand l’équipe a besoin de moi. Si on me donne le ballon comme ça, je vais toujours marquer. Si je reste ? Oui », a-t-il répondu. 

À voirMercato Barça : Une excellente nouvelle tombe pour le FC Barcelone

Lire aussi : Mercato: Le PSG vise une pointure pour oublier Gonçalo Ramos

Ces mots, simples mais lourds de sens, rassurent les supporters. L’attaquant entend bien contribuer pleinement à la conquête des titres cette saison, confirmant ainsi son engagement total envers le club de la capitale.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News