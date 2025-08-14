Mercato PSG : Gonçalo Ramos lâche une bombe sur son avenir

Gonçalo Ramos est au cœur des rumeurs mercato du PSG cet été. Alors qu’il est annoncé sur le départ, l’attaquant portugais a profité de son entrée réussie contre Tottenham lors du sacre en Supercoupe, pour mettre fin au suspense sur son avenir au Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Une soirée de rêve pour Gonçalo Ramos, qui change tout

Le Paris Saint-Germain a débuté sa saison sur un nuage. Face à Tottenham, les Parisiens ont offert un scénario haletant : un nul 2-2 arraché avant de s’imposer aux tirs au but (4-3). Au cœur de cette soirée, les nouvelles recrues, comme Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, ont immédiatement montré leur valeur.

Gonçalo Ramos, figure offensive de cette rencontre et auteur du but égalisateur du Paris Saint-Germain, n’a pas manqué de saluer leurs performances : « C’est super pour Chevalier, c’est super pour Zabarnyi de voir dès le premier match qu’on est là pour gagner au PSG », a lancé l’international portugais.

Un avenir scellé au Paris SG

Interrogé sur son futur, Ramos a dissipé les doutes : « Moi ? J’ai le même regard que toujours, je suis prêt pour être là quand l’équipe a besoin de moi. Si on me donne le ballon comme ça, je vais toujours marquer. Si je reste ? Oui », a-t-il répondu.

Ces mots, simples mais lourds de sens, rassurent les supporters. L’attaquant entend bien contribuer pleinement à la conquête des titres cette saison, confirmant ainsi son engagement total envers le club de la capitale.