Alors qu'il était annoncé partant du LOSC cet été, Jonathan David est rester à Lille, et a envoyé un message aux supporters de Lille pour cette saison.

Mercato LOSC : Jonathan David, le miracle a eu lieu à Lille

Les dirigeants voulaient certainement recevoir le gros chèque leur était promis cet été. Mais pour les supporters du LOSC, le fait que Jonathan David soit rester cet été relève d'un véritale miracle. Car depuis le mois de janvier dernier, nombreux étaient les prétendants à être venus aux nouvelles pour l'attaquant canadien. Des clubs comme Tottenham ou encore Manchester United semblaient même sur le point de passer à l'action. Mais finalement, personne n'a voulu mettre les 60 millions d'euros demandés par la direction lilloise, et Jonathan David sera bel et bien un joueur du LOSC cette saison.

Dans une interview accordée au Petit Lillois, le buteur de 22 ans est revenu sur les rumeurs de transfert dont il a fait l'objet ces dernières semaines. "C'est sûr qu’il y a eu beaucoup de rumeurs autour de mon nom, mais après, je suis sous contrat jusqu’en 2025. Alors bien sûr, aujourd’hui, ce n’est pas une surprise pour moi d’être ici."

Jonathan David veut faire une grande saison avec le LOSC

Déjà auteur de 24 buts en 34 matchs de championnat la saison dernière, Jonathan David ne compte pas se reposer sur ses acquis cette année. Dans son interview, l'attaquant canadien a affirmé vouloir faire encore mieux que lors de l'exercice précédent, et ne veut pas se focaliser sur le fait qu'il sera libre en juin 2025. "On dit toujours ça, mais après, je pense que le plus important pour moi, c’est de faire une bonne saison, de faire une meilleure saison que celle que j’ai pu faire l’année dernière, après on va voir ce qui se passe." Un message qui devrait faire plaisir aux supporters lillois.