Fabian Ruiz est revenu sur son passé raté en sélection avec Luis Enrique, actuel entraîneur du PSG. Ce dernier l’avait snobé lorsqu’il dirigeait la Roja, ce que n’a visiblement pas encore digéré l’ex-Gli Azzurro.

PSG : Fabian Ruiz revient sur son passé avec Luis Enrique

Même s’il est resté au PSG jusqu’à la fin du mercato estival, l’avenir de Fabian Ruiz n’est peut-être pas définitivement fixé au club de la capitale, entraîné désormais par Luis Enrique. L’ancien Barcelonais n’est en effet pas un grand fan de Fabian Ruiz et l’avait démontré lorsqu’il officiait à la tête de la sélection espagnole entre septembre 2021 et décembre 2022.

De retour en sélection de son pays, l’ailier milieu de terrain est revenu sur cet épisode. Il a confié dans une interview qu’il ne comprenait pas pourquoi il n’était pas dans les préférés de Luis Enrique, mais a botté en touche en affirmant comprendre celles-ci », sans doute pour éviter que l’histoire se répète au PSG où il se retrouve avec Luis Enrique.

Fabian Ruiz ne semble pas vouloir réveiller les vieux démons de son actuel coach au Paris Saint-Germain. Il a su éviter les paroles fâcheuses dans son propos, ce qui n’amène pas moins de questions sur la suite de sa carrière au PSG. Luis Enrique qui ne le préférait pas en sélection peut-il avoir changé d’avis au point de le propulser au rang de titulaire durant leur séjour parisien.

Intégralité de la déclaration de Fabian Ruiz : « Je ne sais pas comment cela est arrivé. Les entraîneurs prennent des décisions, je les respecte, et la vérité est que je ne pense pas vraiment à ce qui se passe. Je préfère voir le côté positif des choses. C’est pour moi une fierté de venir et de représenter de nouveau mon pays, maintenant je l’ai à nouveau et j’en suis très reconnaissant.»