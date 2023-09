Après avoir réussi à convaincre l'OL pour s'offrir Bradley Barcola en fin de mercato, le Paris Saint-Germain FC pourrait revenir à la charge cet hiver concernant Rayan Cherki.

Mercato PSG : Paris voulait Rayan Cherki cet été

Le Paris Saint-Germain FC (PSG) a dû batailler dans les dernières heures du mercato estival estival pour venir à bout de John Textor au sujet de Bradley Barcola. Finalement, à l'issue d'intenses négociations, le club de la capitale a obtenu gain de cause, et Bradley Barcola s'est engagé au Paris Saint-Germain contre un chèque de 45 millions d'euros. Mais l'ailier lyonnais n'était pas la seule cible des dirigeants parisiens. Rayan Cherki était également ciblé, et Paris voulait recruter les deux joueurs cet été.

Toutefois, John Textor a rapidement fait comprendre au PSG que Rayan Cherki était intransférable, malgré les insistances de Luis Campos. Néanmoins, il n'est pas impossible que le club de la capitale revienne à la charge cet hiver. La jeune pépite lyonnaise est un profil apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, et la situation actuellement traversée par l'OL pourrait pousser l'international espoir de 20 ans à quitter son club formateur.

Rayan Cherki toujours surveillé de près par le Paris Saint-Germain FC

Si le PSG a tenté, en vain, de s'offrir Rayan Cherki, il n'était pas le seul club à être positionné sur le dossier. Lundi, Fabrizio Romano a indiqué via son compte Twitter que deux clubs anglais, dont l'identité n'a pas filtré, ont approché l'Olympique Lyonnais pour tenter de recruter l'attaquant des Gones en fin de mercato. Mais comme pour le Paris Saint-Germain, John Textor a immédiatement fermé la porte, indiquant que son joueur n'était pas transférable.

En ce qui concerne Chelsea, un intérêt existe. Mais l'insider affirme qu'aucune démarche dans le cadre d'un transfert n'a été engagée par les Blues. Néanmoins, Rayan Cherki reste surveillé de près, et le prochain mercato hivernal s'annonce déjà bien agité pour le jeune joueur de l'OL.