Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Caen, Laurent Batlles a annoncé deux forfaits dans les rangs de l'ASSE.

ASSE : Ibrahima Wadji et Dylan Chambost absents face à Caen

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs heures et c'est désormais confirmé. Ce jeudi en conférence de presse, Laurent Batlles a fait un point sur son groupe, et a officialisé les forfaits d'Ibrahima Wadji et de Dylan Chambost pour le déplacement à Caen samedi après-midi. "En ce qui concerne Dylan Chambost, ça dure plus longtemps que prévu, c'est également plus long que prévu pour Ibrahima Wadji qui est pour l'instant hors du groupe."

L'autre mauvaise nouvelle pour l'entraîneur stéphanois concerne Dylan Batubinsika. Attendu ce jeudi au centre d'entraînement de l'ASSE, le défenseur congolais, parti avec sa sélection pendant la trêve, a vu son vol être annulé, et ne rentre que ce jeudi après-midi, d'après les dires de son coach. "Dylan Batubinsika a eu son vol annulé, il ne rentre que cet après-midi. Il a pu faire une séance là où il était. On va voir comment il rentre." Un point sera fait vendredi afin de déterminer s'il peut postuler pour une place dans le groupe.

Anthony Briançon et Mathieu Cafaro de retour

Malgré les absences et l'incertitude annoncées par Laurent Batlles devant les médias, il y a tout de même du positif à retenir de cette conférence de presse. L'entraîneur stéphanois a confirmé qu'Anthony Briançon et Mathieu Cafaro seraient tous les deux disponibles pour le choc face au Stade Malherbe de Caen.

Les deux joueurs ont profité de la trêve internationale pour bien récupérer, et pourraient débuter la rencontre. Un renfort important pour Laurent Batlles, qui aura besoin de toutes ses forces vives afin d'espérer ramener un résultat positif de Michel-d'Ornano, face à un adversaire très difficile à manoeuvrer en ce début d'exercice.