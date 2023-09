Un artiste marseillais a rendu un vibrant hommage à Valentin Rongier en représentant le milieu de terrain de l'OM en mousquetaire sur un mur de la ville.

OM : Valentin Rongier peint en mousquetaire à Marseille

Malgré un recrutement ambitieux cet été, marqué par l'arrivée de 9 nouveaux joueurs de grande qualité, l'Olympique de Marseille n'est pas au mieux de sa forme en ce moment. L'OM a été tenu en échec à Nantes (1-1) lors de la 4e journée de Ligue 1 avant la trêve internationale. Ce début de saison décevant n'empêche pas pour autant les supporters marseillais de soutenir leur équipe de toutes les manières possibles.

C'est le cas notamment de Franck Conte, un artiste local, qui a décidé de rendre hommage au capitaine Valentin Rongier sur un mur de la cité phocéenne. Le milieu de terrain de l'OM est peint en « mousquetaire », vêtu d'une tunique bleue et blanche, assorti de gants, de bottes, d'un chapeau et bien sûr d'une fine épée. Cette œuvre étonnante est visible au 66 rue du Progrès, à Marseille.

Valentin Rongier, un joueur exemplaire à l'Olympique de Marseille

Cette fresque murale vise à valoriser la bravoure, l'honneur, la force, la noblesse et la polyvalence de Valentin Rongier, qui est toujours déterminé à défendre les couleurs de l'OM. « Joueur exemplaire qui regagne toujours sa place, c'est notre Gars sûr, la fine fleur du Vélodrome. Élégant comme Céladon. Agile comme Scaramouche… », a posté l'auteur de cette représentation sur son compte Twitter.

Il convient de rappeler que ce n'est pas la première fois que Franck Conte rend hommage à un joueur de l'Olympique de Marseille. L'artiste local avait déjà représenté ces derniers temps Hiroki Sakai, Luiz Gustavo et plus récemment Dimitri Payet en maître d'école enseignant à de jeunes écoles ses techniques. Ces œuvres célébrant les joueurs de l’OM constituent une manière unique et visuelle d'exprimer la passion des supporters pour leur équipe, renforçant ainsi le lien entre le club et sa base d'inconditionnels.