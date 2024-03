OM : La date du retour de Valentin Rongier est enfin connue !!!

Une lueur d’espoir se profile pour l’Olympique de Marseille. Après une longue absence due à une blessure au genou, Valentin Rongier se prépare à faire son retour sur le terrain.

OM : Valentin Rongier devrait reprendre l’entraînement fin mars

Après une longue absence, Valentin Rongier se rapproche d’un retour avec l’Olympique de Marseille. Opéré du genou en novembre dernier, le milieu de terrain de 29 ans a dû observer une période d’indisponibilité de plus de trois mois qui tire à son terme. En effet, selon les informations de La Provence, le capitaine de l’OM devrait reprendre l’entraînement collectif à la fin du mois de mars, après la trêve internationale.

Son retour tant attendu constituera une excellente nouvelle pour l’OM, qui a retrouvé de la stabilité et des résultats positifs sous la direction de Jean-Louis Gasset, en enchaînant trois victoires consécutives. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille avait souligné récemment que Valentin Rongier devait suivre un protocole de soins particulier pour éviter toute rechute, ce qui démontre l’importance accordée à la santé du joueur par le staff technique.

D’autres joueurs toujours blessés à l’Olympique de Marseille

Le retour de Valentin Rongier offrira à Jean-Louis Gasset une option de plus pour renforcer le milieu de terrain, un secteur de jeu éprouvé par les blessures ces dernières semaines. En effet, Jordan Veretout est également indisponible en raison de douleurs au psoas, tandis que Bilal Nadir a vu sa saison prématurément interrompue en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche.

Avec un Valentin Rongier de retour, l’OM espère renforcer son milieu de terrain et bénéficier de l’expérience et du leadership de l’ancien Nantais sur le terrain. Son intégration progressive dans l’équipe pourrait aussi apporter une nouvelle dynamique à l’ensemble de l’effectif et renforcer les options tactiques de Jean-Louis Gasset pour les prochains matchs. En somme, le retour imminent de Valentin Rongier représente une lueur d’espoir pour l’Olympique de Marseille, qui aspire à maintenir sa dynamique positive et à consolider sa position au classement.