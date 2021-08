Mercato OM : C’est fait, Pablo Longoria tient sa neuvième recrue

Publié par JEAN-LUC D le 15 août 2021 à 18:17

Pablo Longoria en veut encore. Après avoir déjà enregistré huit nouvelles signatures pour l’équipe de Jorge Sampaoli, le président de l’ OM poursuit le renforcement de son club.

OM Mercato : Longoria va boucler une nouvelle recrue

« On espère rapidement avoir un latéral droit, Pol (Lirola) si possible. Là, on doit mettre un milieu qui peut basculer à droite comme Kamara ou Rongier, on s'adapte à notre réalité. » Présent en conférence de presse vendredi avant le match de ce soir contre les Girondins de Bordeaux, Jorge Sampaoli a clairement réclamé le renfort de Pol Lirola à son président.

Et d’après les dernières informations du journal La Provence, Pablo Longoria a entendu l’appel de son entraîneur. Le quotidien régional explique en effet que les discussions entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et leurs homologues de la Fiorentina se sont accélérées ces dernières heures. À tel point que la publication marseillaise assure que le latéral droit espagnol est aujourd’hui plus proche que jamais d'un transfert définitif à l'OM.

Encore quelques détails à régler pour Pol Lirola

D'après le journaliste italien Alfredo Pedulla, expert du marché des transferts de SportItalia, Pol Lirola se trouve déjà à Marseille depuis samedi soir dans l'espoir que les négociations entre les deux clubs aboutissent à un accord. Après une saison dernière réussie sur la Canebière, l’international espoir espagnol veut absolument poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille et l'a fait savoir à sa direction. Le défenseur de 24 ans a d’ailleurs repoussé les offres de l’Atalanta Bergame qui dispute pourtant la Ligue des Champions cette saison.

L’autre spécialiste mercato Nicolo Schira confirme lui aussi la tendance dans ce dossier et indique que l’accord entre l’OM et la Fiorentina porte sur un prêt avec option d’achat obligatoire. Mais La Provence assure que Pablo Longoria veut plutôt conclure un transfert définitif pour un montant de 12 millions d’euros avec un paiement par tranche. Quoi qu’il en soit, toutes les sources affirment que Pol Lirola devrait être, sauf énorme retournement de situation, la neuvième recrue estivale de l’OM.