Jacques-Henri Eyraud ne sera plus associé à l’OM. Le dirigeant français vient d’annoncer son départ définitif de l’Olympique de Marseille.

OM : Jacques-Henri Eyraud remercie Frank McCourt

Président de l’Olympique de Marseille de 2016 à 2021, Jacques-Henri Eyraud (JHE) avait été demis de son poste avant d’être remplacé par Pablo Longoria. Mais le dirigeant français de 55 ans restait toujours lié à l’OM. Il siégeait notamment au conseil d’administration du club phocéen et jouait un rôle assez flou au sein de McCourt Global. Mais cette collaboration est désormais définitivement terminée.

C'est via son compte LinkedIn que Jacques-Henri Eyraud a officialisé son départ définitif de l'OM en adressant un message de remerciement à Frank McCourt. Il a exprimé sa gratitude envers le milliardaire américain pour sa confiance et sa fidélité, en soulignant le caractère exceptionnel de leur aventure commune au sein de McCourt Global et de l'Olympique de Marseille. Eyraud salue les valeurs positives du propriétaire de l’Olympique de Marseille et son engagement continue en faveur du club phocéen.

« Je voulais commencer en remerciant Frank McCourt. De notre première discussion à aujourd’hui, j’ai découvert un entrepreneur rare dont les valeurs positives sont très fortement ancrées et guident son action au quotidien. Je n’oublierai jamais sa confiance, sa fidélité, son engagement de tous les instants au service de l’OM et des causes dont il est l’ambassadeur engagé », a-t-il expliqué.

Jacques-Henri Eyraud rappelle ses succès à l'Olympique de Marseille

Même s’il avait quitté la présidence de l’OM en 2021, son implication au sein du conseil d'administration montrait son attachement au club phocéen. Maintenant, il a tourné définitivement la page de son aventure marseillaise. « Et quelle page ! Ces 7 années ont été exceptionnelles en intensité, en découvertes, en apprentissage, en rencontres ». Poursuivant, JHE a rappelé les succès qu’il avait obtenus au sein de la direction de l’OM, notamment en améliorant la performance sportive du club.

Il a souligné que l’Olympique de Marseille avait rattrapé le « Football Club de Lyon dès 2020 au classement cumulé des quatre dernières saisons pour devenir dès 2021 le deuxième club français le plus performant des cinq dernières années ». Ce message d’adieux marque la fin d'une ère pour Jacques-Henri Eyraud à l'OM et le début d’un nouveau chapitre dans sa carrière professionnelle.