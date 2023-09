Très actif cet été, le PSG s’est sérieusement renforcé dans les secteurs de jeu. Toutefois, le club s’est rendu coupable d’un gâchis au milieu de terrain.

Mercato PSG : Bravo voit le départ de Verratti comme « un énorme gâchis »

Après onze années de bons et loyaux services, Marco Verratti a quitté le Paris Saint-Germain pour s’engager en faveur d’Al-Arabi SC, au Qatar. À 30 ans, le milieu de terrain a paraphé un contrat de deux ans avec le club qatari, soit jusqu’en juin 2025. Dans cette opération, le Paris SG a encaissé un chèque de 50 millions d’euros. Pour autant, l’ancien joueur du club de la capitale, Daniel Bravo, assure que la fin de l’aventure de Verratti est un gâchis.

« Voir Marco Verratti partir comme ça est un énorme gâchis. Il est encore jeune, le voir évoluer dans le championnat du Qatar est dommage. Je ne comprends pas vraiment la décision du club. La situation s’est dégradée assez vite, on l’a tenu responsable des résultats en Ligue des Champions et on a peut-être considéré qu’avec lui, le PSG ne la gagnerait jamais. L’image de fêtard lui a collé à la peau, et je pense que ça a fini par déranger les gens qui se disaient ‘c’est normal, il n’est pas sérieux’ à chaque fois qu’il se blessait. C’est un joueur magnifique qui a toujours mouillé le maillot, donc je suis déçu de ce qui lui arrive », a expliqué le consultant sportif pour le média So Foot. Un avis qui n’est pas forcément partagé par d’autres anciens joueurs du PSG.

Mohamed Sissoko pas étonné pour Marco Verratti

Si Daniel Bravo semble triste et un peu déçu pour le départ de Marco Verratti du Paris Saint-Germain au Qatar, Mohamed Sissoko, lui, estime que c’était plutôt le bon moment pour l’international italien de découvrir autre chose après tant d’années à Paris. « Marco a fait son temps au Paris Saint-Germain. C’est une situation qui peine un peu, mais c’est le bon moment pour lui de voir autre chose. Le fait qu’il soit parti est triste pour les supporters et pour lui, mais Paris part sur un nouveau projet.

Le cycle s’est terminé avec l’arrivée de Luis Enrique, le club voulait avoir d’autres joueurs, d’autres mentalités. Ces trois ou quatre dernières années, on a plus parlé de Marco pour son actualité extrasportive, les supporters l’ont beaucoup critiqué. Mais ça n’empêche pas qu’ils soient nombreux à être attristés par son départ », a jugé l’ancien international malien pour So Foot.