48 heures avant le match OM-Toulouse, Renan Lodi s’est confié sur son adaptation rapide à Marseille avant d’évoquer son enfance en lames.

OM : Renan Lodi se sent bien à l'Olympique de Marseille

Il est l’une des satisfactions de l’Olympique de Marseille en ce début de saison. Arrivé cet été en provenance de l'Atlético Madrid contre un chèque de 13 millions d'euros, Renan Lodi a rapidement trouvé ses marques sous les couleurs phocéennes. Présent en conférence de presse, le joueur de 25 ans a alors été questionné sur son adaptation express au championnat français et sa réponse a été empreinte de positivité.

Le latéral gauche brésilien a avoué qu’il est très heureux à l’OM. « Tout le monde me demande ça, l'adaptation au championnat français... ça a été rapide. J'aime cette ville, ce club. Ma famille se sent bien. Mes amis aussi. On a des supporters magnifiques. Le staff est là pour parler avec nous. Comme ça, c'est facile de pouvoir donner le meilleur. Je me sens très bien, je peux montrer ma valeur », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Renan Lodi raconte son enfance difficile

Poursuivant, Renan Lodi a également partagé un moment émouvant, en évoquant son passé difficile au Brésil. Il a révélé que sa famille connaissait des difficultés financières et qu'il avait dû trouver des moyens créatifs pour contribuer au soutien de sa famille. Il a expliqué comment, dans son enfance, il collectait des bouteilles vides pour les recycler et gagner de l'argent. Ce travail acharné l'a aidé à poursuivre sa passion pour le football en dépit des difficultés financières.

« C’est une question difficile pour moi (il pleure et reprend). Mes grands-parents n'avaient pas d'argent. Dans ces cas, on se tourne vers la drogue ou le foot. Il a fallu choisir. J'ai choisi le foot, mais il fallait de l'argent, donc je prenais toutes sortes de bouteilles vides pour des consignes et je les vendais. Cela m'a aidé. Ce n'était pas facile. Ce travail a récompensé tout cela. Je suis très conscient de là où je viens », a-t-il expliqué. Cette histoire personnelle ajoute ainsi une dimension humaine à la carrière professionnelle de Renan Lodi et montre son caractère fort.