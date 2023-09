Après la victoire du PSG face à l’OGC Nice ce vendredi soir, Randal Kolo Muani a livré ses impressions en zone mixte. Malgré la victoire, il reste serein.

PSG : Randal Kolo Muani n’est pas inquiet pour la suite

Malgré un Kylian Mbappé décisif, le PSG a connu sa première défaite de la saison au Parc des Princes face à l’OGC Nice (2-3). Mais pour Randal Kolo Muani, il n’y a pas lieu de s’alarmer après ce mauvais résultat, qui intervient tout de même à quatre jours de l’entrée en lice en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, au Parc des Princes. D’autant que le groupe de Luis Enrique est une jeune équipe qui a encore besoin de temps pour s’adapter.

« On a joué contre une équipe très solide de l’OGC Nice. C’est l’une des rares équipes qui étaient invaincues en championnat. Ils jouent bien au football et ils sont compacts. Ils ont réussi à marquer trois buts ici. Après, il ne faut pas oublier que nous sommes une nouvelle équipe. Il y a eu beaucoup de changements et il faut laisser un peu de temps de s’adapter. On va continuer à travailler », a déclaré l’international français au micro de Prime Video. Pour l’ancien attaquant du FC Nantes, les joueurs parisiens n’ont pas suivi à la lettre les consignes de leur coach Luis Enrique.

Kolo Muani : Ce qu’il manquait par rapport aux attentes du coach

Avant la Ligue des champions et le choc de la première journée de la phase de groupes, le Paris Saint-Germain s’est incliné sur sa pelouse face à l’OGC Nice. Pas de quoi s’inquiéter selon Randal Kolo Muani qui estime que ses coéquipiers et lui ont mis du temps avant d’exécuter les consignes de Luis Enrique sur le terrain.

« Ce qu’il manquait par rapport aux attentes du coach ? Plus de mouvements et aller plus vite avec le ballon. Je pense qu’on a tardé en faisant tourner le ballon. C’est vrai qu’ils étaient bien en place et il fallait qu’on les travaille plus sur la largeur. Mais, on a fait une très bonne partie quand même, il ne faut pas cracher dessus. On va continuer le travail et on verra pour la suite », a confié le partenaire d’Ousmane Dembélé.