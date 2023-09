Pour son second but, Terem Moffi (OGC Nice) a enlevé son maillot pour célébrer avec une grande intensité. Ce qui n’a pas été du goût de Kylian Mbappé (PSG).

Le clash entre Kylian Mbappé et Terem Moffi lors de PSG-OGC Nice

Terem Moffi s’est particulièrement distingué lors de la victoire surprise de l’OGC Nice sur le terrain du Paris Saint-Germain, vendredi soir, au Parc des Princes, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Avec un doublé et une passe décisive pour Gaëtan Laborde, l’attaquant de 24 ans a connu un moment de grâce qu’il a célébré avec trop d’intensité. En effet, lors de son deuxième but, l’ancien joueur du FC Lorient a laissé éclater sa joie en enlevant son maillot pour célébrer de manière véhémente devant le public du Parc des Princes.

Cette attitude n’a pas été du goût de Kylian Mbappé. Le capitaine du PSG, en l’absence de Marquinhos, a remis en question le comportement de l’international nigérian, et un échange animé a eu lieu entre les deux hommes. Sur les images de Prime Vidéo, on voit notamment Jean-Clair Todibo et Dante essayer de calmer Mbappé, alors qu'il s'adressait au buteur niçois. Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre est ensuite intervenu pour calmer les esprits en réprimandant Moffi. Au terme du match, le capitaine des Aiglons a donné raison à Mbappé.

Dante tacle Terem Moffi pour sa célébration

En zone mixte, Dante est revenu sur la performance de Terem Moffi, mais surtout sur sa célébration polémique lors de la défaite du Paris Saint-Germain face à l’OGC Nice (2-3), hier soir. Dans des propos relayés par Foot Mercato, le défenseur central brésilien a recadré son coéquipier, qui doit savoir rester les pieds sur terre.

« Terem ? Il prend la profondeur, il joue avec l’équipe, il nous fait du bien. Seul "point négatif", entre guillemets, c’est quand il a fêté le deuxième but. À cause de son carton jaune ? Oui, déjà le carton. C’est quelqu’un de très humble, il a beaucoup d’humilité. Il faut rester les pieds sur terre », a commenté le compatriote de Neymar avant de réclamer du respect pour l’adversaire.

« C’est important ce qu’on dégage avec nos comportements. En face on joue contre l’un des meilleurs joueurs du monde. Ce sont des choses qu’on doit peut-être corriger dans le futur. Par exemple, s’il prend un troisième carton jaune bientôt et qu’il loupe un match… ça ne nous conviendrait pas », a ajouté Dante. Kylian Mbappé appréciera.