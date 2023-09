Neymar, qui a récemment avoué avoir vécu l’enfer au PSG avec Lionel Messi, continue de recevoir les réponses à sa sortie fracassante.

PSG : Daniel Riolo n’a « jamais aimé » Neymar

Transféré en Arabie saoudite, précisément à Al-Hilal, cet été contre un chèque record d’environ 100 millions d’euros, Neymar estime avoir vécu l’enfer au Paris Saint-Germain avec Lionel Messi. « Messi est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a connu l'enfer. Nous avons vécu un enfer, lui et moi. On est fâchés, parce qu'on n'est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, pour être champions, pour essayer d'écrire l'histoire, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés là pour pouvoir écrire l'histoire. Malheureusement, nous n'avons pas réussi », confiait Neymar au micro de Globo Esporte.

Des propos qui n’ont pas du tout plu à Daniel Riolo. Pour Colinterview, le journaliste RMC Sport a tenu à dire ses quatre vérités à l’attaquant brésilien. « Neymar, ses déclarations sont dégueulasses, car la mentalité de ce joueur a toujours été sujette à caution. Je n’ai jamais aimé ce joueur humainement. Footballistiquement, il lui est arrivé de faire de grands matchs, mais sa mentalité n’est pas bonne. Il n’a pas d’hygiène de vie, il n’a pas fait attention à sa carrière, c’est comme si il en avait rien à foutre », a déclaré l’éditorialiste, qui n’a pas manqué de glisser une pique au joueur de 31 ans pour évoquer la fin de sa carrière.

Neymar « va terminer en Arabie saoudite, il y est allé pour l’oseille »

Après le Brésil, la Liga et la Ligue 1, Neymar va évoluer en Saudi Pro League durant les trois prochaines saisons. Pour Daniel Riolo, c’est l’endroit idéal pour l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain qui ne semble plus accorder sa priorité au football, mais plutôt à l’argent. « Et aujourd’hui il va terminer en Arabie saoudite, il y est allé pour l’oseille, il y a que ça qui l’intéresse. S’il était passionné, peut-être qu’il aurait voulu continuer. Ce n’est pas l’argent qui va manquer. Dire aujourd’hui qu’il a vécu l’enfer, c’est juste dégueulasse », a ajouté le journaliste sportif.