Après avoir refusé de faire appel de la sanction infligée par la Ligue, l'ASSE a pris une nouvelle décision envers les supporters de Saint-Etienne.

ASSE : L'ASSE fait un joli cadeau à ses supporters

Depuis presque deux ans maintenant, la relation entre l'ASSE et ses supporters n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Les nombreux incidents qui ont entaché les deux dernières saisons stéphanoise n'ont pas aidé, et ce début d'exercice 2023-2024 n'a pas été épargné. Le 12 août dernier à Rodez, plusieurs groupes d'Ultras de l'AS Saint-Etienne se sont battus au sein du parcage visiteurs du stade Paul-Lignon. Sans grande surprise, la commission de discipline a fait preuve de fermeté, et une décision des dirigeants n'a pas fait l'unanimité auprès du public stéphanois.

La semaine dernière, l'ASSE n'a pas donné suite à la possibilité de faire appel à la sanction jugée sévère par le club. Pour rappel, un retrait d'un point avec sursis et une fermeture des kops pour une durée de deux matchs à Geoffroy-Guichard a été prononcée, et les supporters auraient aimé voir leurs dirigeants monter au créneau pour les défendre. Un fossé s'est donc de nouveau creusé entre les deux parties. Mais ce lundi, Saint-Etienne a décidé de faire un pas en avant pour enterrer la hache de guerre.

Deux entraînements ouverts au public

La victoire à Caen acquise samedi dernier a fait du bien à tout le monde dans le Forez. Désormais, Laurent Batlles et ses joueurs sont tournés vers le déplacement à Concarneau prévu samedi prochain au Moustoir. Et pour motiver encore un peu plus les Stéphanois, le club a décidé d'autoriser les supporters à assister à deux séances d'entraînements cette semaines. Le premier aura lieu mardi, et le deuxième jeudi, soit 48 heures avant la rencontre contre l'USC. Une belle initiative qui devrait râvir les fans stépahnois ainsi que les joueurs.