À la veille du choc de la première journée de la phase de groupes de Ligue des Champions contre le PSG, l’entraîneur du Borussia Dortmund a dévoilé son groupe de joueurs retenus.

PSG-Dortmund : Edin Terzic à Paris avec 22 joueurs

Les chemins du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain se croisent à nouveau en Ligue des Champions. Après la double confrontation en huitième de finale de la Coupe aux grandes oreilles en 2020, les Rouge et Bleu se dressent à nouveau sur le chemin du BVB. Pour ce déplacement, le club de Bundesliga devrait pouvoir compter sur un groupe au complet. En effet, l’entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, a convoqué un groupe de 22 joueurs pour venir défier le champion de France et Luis Enrique sur ses installations du Parc des Princes.

La seule absence à souligner au sein de l’effectif du Borussia est celle de l’ancien arrière droit Thomas Meunier. L’international belge de 32 ans s’est blessé aux ischiojambiers lors du match de préparation face à Manchester United, fin juillet. Mais surtout, Meunier n’entre plus dans les plans de son entraîneur Edin Turzic, qui ne l’a pas inscrit sur la liste des joueurs susceptibles de disputer la phase de groupes de la Ligue des champions. Meunier attend sans aucun doute avec une certaine impatience le prochain mercato hivernal pour changer d’air à six mois de la fin de son contrat, après trois saisons dans la Ruhr.

Le groupe de Dortmund contre le Paris SG

Gardiens : Kobel, Meyer, Lotka

Défenseurs : Schlotterbeck, Süle, Hummels, Bensebaini, Ryerson, Wolf

Milieux : Can, Özcan, Sabitzer, Nmecha, Brandt, Reyna

Attaquants : Reus, Adeyemi, Bynoe-Gittens, Malen, Haller, Moukoko, Füllkrug.