Recruté l'hiver dernier par l'OM, Azzedine Ounahi est relégué sur le banc en ce début de saison par Marcelino. Découvrez la raison.

OM : Azzedine Ounahi privé de temps de jeu

Nombreux sont les observateurs à se demander ce qu'il se passe à l'OM avec Azzedine Ounahi. Considéré comme un véritable joyau, le milieu marocain semblait dans un premier temps entrer dans les plans de Marcelino, avant de disparaitre brutalement des radars. Sur ses seules apparitions, l'ancien angevin a été utilisé au poste de milieu gauche, pas vraiment là où il a l'habitude de montrer l'étendu de son talent. Pourtant, lors de la première journée face au Stade de Reims (2-1), Azzedine Ounahi avait gratifié le Vélodrome d'un but sublime sur une frappe lointaine qui s'est logée dans le petit filet du but adverse.

Alors comment expliqué cette mise à l'écart aussi soudaine ? Interrogé après la triste rencontre de son équipe face à Toulouse dimanche (0-0), Marcelino a indiqué qu'il n'y avait aucun problème avec le milieu marocain. "Je n'ai pas de problème avec "Az", mais je dois faire des choix. Je mets toujours sur le terrain ceux qui, je pense, seront les plus compétitifs. Ceux qui sont meilleurs ou qui s'entraînent mieux."

Pas assez d'efforts à l'entraînement d'après le staff

Selon les informations révélées par RMC Sport, le staff de l'Olympique de Marseille considère qu'Azzedine Ounahi ne fournit pas assez d'efforts à l'entraînement, ce qui explique son manque de temps de jeu ces dernières semaines. La source indique que le joueur, de son côté, ne comprend pas vraiment pourquoi il est si peu utilisé par Marcelino, et commence à s'impatienter de plus en plus.

Le rôle que lui a confié son entraîneur en début de saison sur le côté gauche ne lui correspond pas, et le milieu marocain aimerait être utilisé à sa juste valeur, à savoir au milieu de terrain pour pouvoir faire parler sa créativité. Dans une période où l'OM s'apprête à débuter un marathon dès jeudi soir à Amsterdam, Azzedine Ounahi aura peut-être enfin une carte à jouer. À lui de saisir sa chance si celle-ci se présente.