Arrivé cet été pour renforcer le milieu du Stade Rennais, une recrue s'est déjà blessée avec le SRFC, et a dû être opérée.

Stade Rennais : Victime d'une fracture d'un doigt de la main, Enzo Le Fée opéré

Le début de saison du Stade Rennais n'est pas vraiment celui qui était espéré par les supporters. Malgré les recrutements de joueurs talentueux comme Ludovic Blas ou encore Enzo Le Fée, le SRFC ne comptabilise qu'une seule victoire contre 4 matchs nuls sur les 5 premiers matchs de championnat.

Dans le jeu, le contenu n'est pas aussi séduisant que la saison dernière, notamment lors des deux dernières sorties, à Brest (0-0) et plus récemment face à Lille (2-2) au Roazhon Park, où les Rouge et Noir peuvent s'estimer miraculés d'avoir arracher un point. En ce qui concerne les recrues, Ludovic Blas n'arrive pas à être aussi influent sur le jeu qu'il l'était sous les couleurs du FC Nantes. Même son de cloche pour Enzo Le Fée, qui doit en plus de cela, faire face à une blessure assez handicapante. Le milieu de terrain rennais souffre d'une fracture d'un doigt de la main, et a même dû se faire opérer selon les informations du journaliste Guillaume Lainé. Sa participation pour la rencontre de jeudi en Europa League face au Maccabi Haïfa est donc incertaine.

L'Europa League pour se rassurer

Jeudi soir, l'Europe fait son grand retour au Roazhon Park. Après la terrible élimination en janvier dernier face au Shakhtar Donetsk aux portes des 8es de finale, le Stade Rennais vise plus grand cette saison, et devra d'abord se sortir d'un groupe assez relevé. Outre le Maccabi Haïfa que les hommes de Bruno Genesio défieront dans deux jours, il faudra ensuite se frotter au Panathinaïkos, tombeur de l'OM au tour préliminaire de Ligue des Champions, ainsi qu'à Villarreal, un habitué des coupes d'Europes, et plus particulièrement de la Ligue des Champions. Les Rouge et Noir sont prévénus, il faudra se surpasser pour espérer viser plus haut que l'an dernier.