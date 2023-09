Après 11 années passées au PSG, Marco Verratti a choisi de rebondir au Qatar cet été. Son compatriote Salvatore Sirigu s’est exprimé sur son départ.

Mercato PSG : Marco Verratti, un départ bizarre pour Salvatore Sirigu

Cet été, le Paris Saint-Germain a connu un bouleversement majeur avec le départ de Marco Verratti, un joueur qui a marqué l'histoire du club parisien durant de ses 11 années de service. Contraint de quitter le PSG en raison des contraintes financières du club, le milieu de terrain italien a finalement pris la direction du Qatar pour rejoindre Al-Arabi. Ce départ a été marqué par une série d'adieux émouvants, dont un hommage appuyé rendu par ses coéquipiers et les supporters du PSG au Parc des princes vendredi dernier avant le match contre l’OGC Nice (2-3).

Le gardien de but Salvatore Sirigu, qui avait lui-même évolué au PSG de 2011 à 2017 et côtoyé Marco Verratti pendant cette période, a également exprimé son ressenti concernant le départ de son compatriote. Il a décrit la scène comme "bizarre" et a souligné que le fait voir Verratti quitter le PSG équivalait à la fin d'une ère pour le PSG. "L’autre jour, quand j'étais au Parc, j'ai vu Marco Verratti partir. C'était comme voir la fin d'une époque […] Ça fait vraiment bizarre", a-t-il indiqué dans une interview accordée à L’Équipe.

Salvatore Sirigu comprend la démarche du PSG

Toutefois, Salvatore Sirigu comprend les motivations de la direction du PSG, qui cherchait à réduire sa masse salariale cet été et à engager une nouvelle phase de transition. Le portier italien a évoqué la rapidité avec laquelle le paysage du football peut changer, soulignant que même si les joueurs clés, comme Neymar Jr ou encore Marco Verratti s'en vont, le projet continue.

Il a également exprimé sa satisfaction en constatant que certaines personnes travaillant en coulisses au PSG restent fidèles au club, ce qui témoigne de la pérennité de l'institution, même lorsque des visages familiers partent. "J'ai vu Verratti partir. C'était comme voir la fin d'une époque. Marco, c'était un des joueurs principaux. Il est arrivé tout petit : il pouvait encore aller à l'école, il avait 19 ans à peine. Ça fait vraiment bizarre. Tu pensais PSG, tu pensais Verratti. Le projet continue. C'est normal. C'est le foot, ça change, et ça change hyper vite !"

Marco Verratti, souvent considéré comme le symbole du PSG pendant de nombreuses années, a joué un rôle essentiel dans le développement du club parisien. Si son départ marque la fin d'une époque pour le Paris Saint-Germain, il reste un joueur très talentueux et l’une des figures emblématiques de l’ère QSI. Il va poursuivre sa carrière au Qatar, mais son héritage au PSG restera gravé dans la mémoire des supporters parisiens.