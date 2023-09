Importante recrue du PSG cet été, Manuel Ugarte s'est livré sur son adaptation dans le club de la capitale, et n'a pas tari d'éloges sa nouvelle maison.

Mercato PSG : Manuel Ugarte gagne en confiance à Paris

Arrivé le 7 juillet dernier au PSG, en provenance du Sporting pour 60 millions d'euros, Manuel Ugarte s'est confié sur son adaptation au sein du club parisien, dans les colonnes d'ESPN. Celui qui a rejoint mardi les entraînements avec l'Uruguay au Complexe Celeste sous les ordres de Marcelo Bielsa, se dit prêt à s'investir autant avec sa sélection qu'avec son nouveau club, le Paris Saint-Germain.

Titulaire sous les ordres de Luis Enrique au PSG, le milieu de terrain uruguayen a déjà démontré tout son potentiel, de part ses qualités techniques, ses interceptions et son agressivité, en seulement quatre rencontres de Ligue 1. S'il admet volontiers avoir connu de "premières semaines difficiles", se sentant à son aise au Sporting et se rendre à Paris demandant un temps d'adaptation, "je sens que maintenant je suis très bien, avec beaucoup de confiance, et mes coéquipiers essaient aussi de m'aider".

Dans l'une des "meilleures" équipes au monde

Si son adaptation progresse vite dans l'effectif parisien, Manuel Ugarte n'a pas tari d'éloges la qualité du PSG. "C'est une équipe totalement différente, une des meilleures au monde de par la qualité des joueurs, c'est aussi une équipe qui se forme. Je suis très heureux car c'est une nouvelle étape que je franchis dans ma carrière et je me sens préparé."

Lors de son dernier match face à l'OL, le milieu défensif s'est même octroyé un record historique en Ligue 1. D'après OptaJean, Manuel Ugarte a récupéré 41 ballons au total après quatre journées de Ligue 1, soit plus que n'importe quel autre joueur du championnat cette saison. Seul Thiago Motta a fait mieux avec 47 ballons récupérés après quatre journées de championnat.