Mercato : L’OM n’a plus le choix, un défenseur bientôt vendu

La direction de l’OM poursuit son mercato estival. Et après avoir fait le tri chez les lofteurs, elle serait prête à se séparer de Derek Cornelius à prix réduit.

Mercato OM : Derek Cornelius est disponible à prix réduit

À l’Olympique de Marseille, le plus gros du mercato a déjà été fait. Six nouvelles recrutes sont venus renforcer le groupe de Roberto De Zerbi. Dorénavant, la direction de l’OM s’attèle à réduire son effectif avant la fermeture du mercato. Derek Cornelius fait notamment partie des partants, en dépit de ses performances honorables la saison dernière.

Foot Mercato le confirme, la direction de l’OM souhaite se séparer du défenseur canadien. Cette décision peut surprendre certains observateurs au vu du statut du joueur de 27 ans et du calendrier chargé qui attend l’OM cette saison. Mais elle s’inscrit dans une logique de dégraissage. Cela permettrait à Marseille de dégager des fonds et de faire de la place pour de nouveaux arrivants.

L’OM n’est d’ailleurs pas gourmand pour un transfert de Derek Cornelius. La direction phocéenne espère récupérer les 5 millions d’euros de son prix d’achat. Elle serait même prête à accepter une offre inférieure à cette somme, ajoute le média en ligne. Un an après sa venue, Derek Cornelius se rapproche inéluctablement d’un départ de l’OM. Si cela venait à se concrétiser, son transfert marqerait le début d’une série de départs à Marseille. Azzedine Ounahi, ; Amine Harit et Pol Liorla sont aussi poussés vers la sortie.