FC Nantes : Un club de Ligue 1 traque Mostafa Mohamed !

Une offre arrive pour Mostafa Mohamed. L’attaquant du FC Nantes pourrait quitter la Beaujoire avant la fermeture du mercato estival.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed vers un promu ?

À Nantes, le mercato reste animé. Après les départs de Moses Simon, Douglas Augusto, Pedro Chirivella et autres joueurs, le club cherche aussi une issue pour Mostafa Mohamed. Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita veut s’en séparer. Luis Castro, lui, ne compte pas sur l’Égyptien pour la saison 2025-2026.

Le calendrier de la Ligue 1 du FCN s’ouvre par un choc face au PSG, ce dimanche 17 août. Un test rude pour le nouvel entraîneur portugais, qui sait que ses cadres sont partis. Avec seulement 4 M€ investis, le FC Nantes n’a pas vraiment armé son effectif.

Un club de Ligue 1 envisage de s’offrir le Pharaon. Il s’agit du Paris FC. Le 9 août dernier, en amical, Mostafa Mohamed a inscrit un doublé contre ce même club, qui l’a emporté 3-2. Depuis, les dirigeants parisiens hésitent entre Lucas Stassin, Matthis Abline et Mohamed. Les deux premiers coûtent trop cher. Estimé à 5 M€, l’attaquant nantais reste abordable. L’ASSE réclame plus pour Stassin. Nantes, de son côté, se montre exigeant pour Abline.

Le Paris FC pourrait donc opter pour l’Égyptien. Avec 6 buts en 32 matchs la saison passée, il n’affiche pas les mêmes stats que ses rivaux, mais son prix et son expérience peuvent convaincre. Reste à Kita de ne pas rater la négociation.