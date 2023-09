Ce mardi soir, le Borussia Dortmund n'a pas fait le poids face au PSG. À la fin du match, le coach du club allemand, Edin Terzic, a livré ses impressions.

Edin Terzic félicite « un PSG très uni » et reconnaît une défaite méritée

Ce mardi soir, à l’occasion de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund n’a pas fait le poids face à une équipe du Paris Saint-Germain sérieuse, concentrée, déterminée et bien au-dessus de son adversaire du jour. Au micro de RMC Sport, l'entraîneur du club allemand a réagi à cette première rencontre européenne de la saison.

Le technicien germano-croate a notamment reconnu que la défaite de ses hommes face à l’équipe de Luis Enrique (2-0) était largement méritée. « Ils ont fait un grand match, c'était un PSG très uni. On les a peut-être trop respectés en première période, car il faut du courage face à une équipe pareille », a déclaré Edin Terzic avant de souligner ce qui a manqué à son groupe durant cette rencontre.

Le Borussia Dortmund a perdu beaucoup d’énergie face au PSG

Largement dominé, le Borussia Dortmund n'a pas existé contre le Paris Saint-Germain. L’entraîneur des Marsupiaux a regretté le peu de risques pris par son équipe. Analysant le match, Edin Terzic a reconnu que son équipe a mal entamé la seconde période.

« On n'avait pas assez de confiance, on a perdu beaucoup d'énergie. Après, on a mal démarré en seconde période. Oui, on a eu 2 ou 3 opportunités pour marquer, mais on ne méritait pas de gagner (…) Le PSG est une grande équipe avec de grands joueurs. Ils sont favoris dans ce groupe. On a besoin d'apprendre de ce match. Certes, on n'a pas donné tant d'occasions que ça, mais c'est la Ligue des Champions », a commenté le coach de 40 ans.